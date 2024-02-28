Bolu’da Şehr-i Ramazan heyecanı

Bolu İl Müftülüğü evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayının önemi ve Bolu ilinde yapılacak olan programlar hakkında bilgilendirme yaptı. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş “Bir Ramazan Ayı’na daha kavuşacak olmamızın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tüm İslâm Alemi’nin, ülkemizin ve Bolumuzun Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diler, sağlık ve esenlik getirmesini dilerim” diyerek Ramazan Ayı’nın ne anlam ifade ettiğini ve Bolu’da düzenlenen etkinlikleri açıkladı.

Bu yılın teması ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, “10 Mart 2024 Pazar günü akşamı kılacağımız teravih namazı ardından 11 Mart Pazartesi gecesi kalkacağımız sahurla birlikte mübarek Ramazan Ayı’na girmiş olacağız. Bu yıl Ramazan teması Başkanlığımız tarafından Ramazan ve Ahiret Bilinci olarak belirlenmiştir” dedi.

Sahur ve iftar

Ramazan’ın önemi oruç tutmanın, İslâm’ın şartları arasında olduğunu ve Ramazan orucunun sahurda imsak ile başlayıp, iftar ile sona erdiğini belirten Demirtaş, “Ramazan’da başta fakir, yetim ve öğrenciler olmak üzere iftar ve sahurlar vermek ibadettir” şeklinde konuştu.

Teravih namazı ve itikaf

Ramazan’da Teravih namazının 20 rekat olduğunu belirten Demirtaş, “Teravih namazı, Ramazan geceleri yatsı namazı sonrası eda edilir. Geçmiş günahların bağışlanmasında vesiledir” dedi. Bayrama kavuşan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin her biri için verdikleri sadakanın Sadaka-i fitr olduğunu söyleyen Demirtaş, Ramazan’ın bir diğer özelliğinin itikaf

Olduğunu ve bunun, bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet edebilmek ve Allah ile yakınlık kurabilmek niyetiyle bir süre bulunması olduğunu kaydetti.

Kadir Gecesi

Ramazan’ın diğer özelliği olan sahurun oruç tutmaya hazırlık olmak için fecrin doğmasından önce yenen çok faziletli bir yemeği ifade ettiğini söyleyen Demirtaş, Kadir Gecesi’nin bu ayda bulunduğunu ve bin aydan daha hayırlı olduğunu belirterek “Kadir Gecesi, Leyletü-l Kadr Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adıdır. Gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir” dedi. Bu ayda Cebrail Aleyhisselam ve Hz. Muhammed (SAV) arasında Kur’an-ı Kerim’in kontrol edilmek maksadıyla okunmasının mukabede edildiğini belirten Demirtaş, “Bu sünnet, Cebrail Aleyhisselam’ın ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek süreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır” şeklinde konuştu.

Bayram Namazı

Bayram Namazı’nın ise Ramazan’ın bittiğinin habercisi olduğunu belirten Demirtaş, “Ramazan Ayı sonunda elde edilen manevi neticeden dolayı sevincin bir tezahürü olarak kılınan vacip hükmünde namazdır” diyerek Bolu Müftülüğü’nün Ramazan hazırlığı hakkında bilgiler verdi.

Bolu Müftülüğü ’nün Ramazan hazırlığı

İrşad çalışmaları, Ramazan Ayı boyunca canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Aile ve Dini Rehberlik ile Diyanet Gençlik olarak farklı gruplara özel sohbetler düzenlenecek.

Camilerde hazırlık

Tüm camilerde temizlik, aydınlatma ve ses sistemleri kontrolleri gibi Ramazan’a hazırlık yapılarak görevliler aktif olarak görev mahallilerinde hizmet verecek.

İftarlar

Bolu halkının desteğiyle başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik iftar programları düzenlenecek.

İş birlikleri

Diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak programlar, okulllarda Ramazan Ayı panoları gibi çeşitli iş birlikleri yapılarak etkinlik güçlendirilecek.

Programlar

Kur’an-ı kerim ziyafetleri, camilerde Kur’an Kurslarında, GSB Yurtlarında ve ihtiyaç olan özel alanlarda Ramazan Ayı’na özel dini hizmetler sunulacak.

Alo 190 Fetva Hattı

Halkın dini sorularına cevap verilmek üzere açılmış olan Alo 190 Fetva Hattı hafta sonları da açık olacak, oruç, sadaka-i fitr, zekat ve benzeri konularda aktif hizmet verecek.

Hatimli Teravihler

Bolu İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Bolu merkez nüfusunun ulaşabileceği camilerde güzel sesli hafızların imametinde hatimli teravihler kılınacak.