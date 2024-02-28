Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 28 Şubat 2024 hava durumu tahminleri

Hafta boyunca havalar iyi

Batı Karadeniz bölgesinin genelinde bu hafta boyunca havalar güneşli ve mevsim normallerinin bir parça üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Özellikle haftanın ilk yarısı güneşli ya da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bölge genelinde en sıcak il Düzce olacak. Düzce'de cuma günü hava sıcaklığının 22 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

28 Şubat 2024 Çarşamba Hava Durumu

Bolu: Güneşli bir gün bekleniyor; en yüksek 16°C, en düşük 4°C.

Düzce: Güneşli ve ılıman; en yüksek 19°C, en düşük 6°C.

Karabük: Yine güneşli bir gün; en yüksek 18°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 7°C.

Batı Karadeniz bölgesinde bu hafta, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla bahar havası hakim olacak. Özellikle Düzce, hafta boyunca en sıcak il olarak öne çıkacak. Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da güneşli günler sakinleri bekliyor.