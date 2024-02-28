- Eğitim

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmak adına yeni dersliklerin inşasına hazırlanıyor. 3 bin 893 metrekarelik oturum alanı üzerine kurulacak olan ve toplam 13 bin 381 metrekarelik alana sahip olacak zemin+3 katlı betonarme bina, üniversitenin akademik potansiyelini güçlendirecek.

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor mask
BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor
BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor
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Eğitimde Yeni Bir Sayfa: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Genişleme Hamlesi

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, akademik ve fiziksel altyapısını güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Üniversite, öğrenci ve öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni dersliklerin inşasına yönelik bir ihale sürecini başlatıyor. Bu yeni derslikler, üniversitenin eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacak.

Yeni dersliklerin özellikleri ve kapasitesi

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

Planlanan yeni derslik binaları, 3 bin 893 metrekare oturum alanına sahip olacak ve toplamda 13 bin 381 metrekare kullanım alanı sunacak. Zemin artı üç kat olarak tasarlanan bu betonarme yapı, modern eğitim anlayışına uygun, teknolojik altyapısıyla dikkat çekecek. Ayrıca, çevre düzenlemesi ile de üniversite kampüsüne estetik bir değer katacak.

İhale süreci ve zamanlaması

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

Üniversitenin bu büyük projesi için ihale süreci, 20 Mart 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. İhale, Rektörlük İdari Binası'nın Eski Senato Odası'nda gerçekleştirilecek. Bu süreç, projenin şeffaflık ve rekabetçilik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak.

İnşaatın tamamlanma hedefi

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

Yeni derslik binalarının inşaatı için belirlenen süre 18 ay. Bu süre zarfında, projenin başlangıcından itibaren tüm aşamaların titizlikle yönetilmesi planlanıyor. Üniversite yönetimi, inşaatın planlandığı gibi ilerlemesi ve eğitim-öğretime katkısının zamanında gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin akademik potansiyelinin artırılması

BAİBÜ’nün eğitim alanları genişliyor

Bu yeni derslikler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin akademik potansiyelini önemli ölçüde artıracak. Daha fazla öğrenciye kaliteli eğitim imkanı sunulacak, öğretim üyeleri için daha iyi çalışma koşulları sağlanacak. Üniversitenin eğitimdeki yenilikçi yaklaşımı, bu fiziksel genişlemenin de desteğiyle daha da güçlenecek.

Bu proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin eğitimdeki liderliğini pekiştirecek ve öğrenciler ile öğretim üyelerine modern ve fonksiyonel eğitim alanları sunacak. Yeni dersliklerin inşası, üniversitenin geleceğine yapılan bir yatırım olarak, eğitim kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

 

# eğitim, İZZET BAYSAL, Çevre

28 Şub 2024 - 13:00 - Eğitim

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