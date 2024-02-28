Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, son dört haftada futbolseverlere savunma disiplini konusunda adeta ders verdi. Rakip takımların hücumlarını başarıyla savuşturan İzmir temsilcisi, kalesini tam dört maçtır gole kapatarak, ligin en az gol yiyen ekibi unvanını korumayı başardı.
Göztepe'nin kaleyi kapatma başarısı
Göztepe'nin bu süreçteki rakipleri Altay, Bandırmaspor, Manisa FK ve Adanaspor oldu. Bu maçlarda Göztepe, rakip filelere toplamda 9 gol gönderirken, kendi kalesinde gol sevinci yaşatmadı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla 24 maç sonunda kalesinde yalnızca 14 gol görmüş oldu.
Gözgöz’ün yeni yıldızı
Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Junior Dennis, bu sezonun ilk yarısında U19 Ligi Elit B Grubu'nda forma giydi. Ancak devre arasında düzenlenen kampta gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girdi ve A takıma yükseldi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligde şu ana kadar 5 maça çıkarken, toplamda 380 dakika sahada kaldı ve bir asist yapma başarısı gösterdi. Dennis, Göztepe'nin orta saha bölgesinde önemli bir alternatif haline geldi.
Boluspor'un hırsı
Boluspor ise geçtiğimiz hafta kendi sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı ve sahadan 1-0 galip ayrılarak, rakibinin bu yılki ilk yenilgisini tattırdı. Bu sonuçla Erzurumspor'un altı maçlık galibiyet serisi ve gol yememe serisi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, şimdi de Göztepe'nin savunma duvarını yıkmak ve kendi başarı hikayelerine bir yenisini eklemek istiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.