28 Şub 2024 - 10:15- Spor G:

Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

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Göztepe'nin kalesini 4 maçtır gole kapatma başarısı ve Anthony Junior Dennis'in yükselişi, Boluspor'un Erzurumspor galibiyetiyle nasıl karşılaşacak? İzmir ve Bolu temsilcilerinin mücadelesi, futbol severleri ekran başına kilitleyecek.

Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor mask
Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor
Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, son dört haftada futbolseverlere savunma disiplini konusunda adeta ders verdi. Rakip takımların hücumlarını başarıyla savuşturan İzmir temsilcisi, kalesini tam dört maçtır gole kapatarak, ligin en az gol yiyen ekibi unvanını korumayı başardı.

Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

Göztepe'nin kaleyi kapatma başarısı

Göztepe'nin bu süreçteki rakipleri Altay, Bandırmaspor, Manisa FK ve Adanaspor oldu. Bu maçlarda Göztepe, rakip filelere toplamda 9 gol gönderirken, kendi kalesinde gol sevinci yaşatmadı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla 24 maç sonunda kalesinde yalnızca 14 gol görmüş oldu.

Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

Gözgöz’ün yeni yıldızı

Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Junior Dennis, bu sezonun ilk yarısında U19 Ligi Elit B Grubu'nda forma giydi. Ancak devre arasında düzenlenen kampta gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girdi ve A takıma yükseldi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligde şu ana kadar 5 maça çıkarken, toplamda 380 dakika sahada kaldı ve bir asist yapma başarısı gösterdi. Dennis, Göztepe'nin orta saha bölgesinde önemli bir alternatif haline geldi.
Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

Boluspor'un hırsı

Boluspor ise geçtiğimiz hafta kendi sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı ve sahadan 1-0 galip ayrılarak, rakibinin bu yılki ilk yenilgisini tattırdı. Bu sonuçla Erzurumspor'un altı maçlık galibiyet serisi ve gol yememe serisi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, şimdi de Göztepe'nin savunma duvarını yıkmak ve kendi başarı hikayelerine bir yenisini eklemek istiyor.

Boluspor, Erzurumspor FK’nın ardından Göztepe’nin serisini bitirmek istiyor

 

28 Şub 2024 - 10:15 Bolu- Spor

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