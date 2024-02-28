28 Şub 2024 - 12:15- Spor G:

Bolu'da spor ve eğlence şenliği

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun Dağkent ve Alıçören Ortaokullarında, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Bolu Spor ve Rekreasyon Topluluğu...

Bolu'da spor ve eğlence şenliği mask
Bolu'da spor ve eğlence şenliği
Bolu'da spor ve eğlence şenliği
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun Dağkent ve Alıçören Ortaokullarında, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Bolu Spor ve Rekreasyon Topluluğu ile Bolu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen unutulmaz bir spor ve eğlence şenliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, bölge genelindeki çocuklara spor ve eğlence dolu bir gün yaşattı, kalpleri ısıttı ve onlara unutulmaz anılar bıraktı.

Bolu'da spor ve eğlence şenliği

Spor ve eğlence bir arada

Şenlik, çocuklara futbol, basketbol, voleybol ve atletizm gibi çeşitli spor dallarında aktiviteler sunarak, takım çalışması, disiplin ve sporun önemi gibi değerleri öğretmeyi hedefledi. Aynı zamanda sanatsal ve yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukların sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik fırsatlar sundu.

Bolu'da spor ve eğlence şenliği

Örnek bir işbirliği

Bolu Gençlik Merkezi ve Spor ve Rekreasyon Topluluğu'nun iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladı. Bu iş birliği, toplumun farklı kesimlerinden gelen çocukları bir araya getirerek, onlara eşit şartlarda spor yapma ve eğlenme fırsatı sundu.
Bolu'da spor ve eğlence şenliği

Kalpleri ısıtan anlar

Etkinlik boyunca çocukların yüzlerindeki gülümsemeler ve yaşadıkları mutluluk dolu anlar, organizasyonun başarısını gözler önüne serdi. Aileler ve eğitimciler, bu özel günün çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını ve unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı.

Bolu'da spor ve eğlence şenliği

Geleceğe yatırım: Spor ve eğlence

Etkinliğin ardından, Bolu Gençlik Merkezi ve Spor ve Rekreasyon Topluluğu yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecek yıllarda da düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunarak, onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olduğunun altı çizildi.

 Bolu'da spor ve eğlence şenliği

28 Şub 2024 - 12:15 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL