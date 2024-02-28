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Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 3 öğrencisiyle madalya kazanarak ve erkek takımıyla dikkat çekti. Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarısı, Türkiye'nin spor alanındaki yükselen yıldızlarını vurguladı.

Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov mask
Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov
Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 400 sporcunun katıldığı heyecan dolu Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin öğrencileri için unutulmaz bir başarıya sahne oldu. Sporcuların kıyasıya rekabet ettiği bu prestijli turnuvada BAİBÜ, dikkat çekici performanslarıyla Muay Thai alanında üniversite sporlarında önemli bir başarı elde etti.

Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov

Kategorilerinde zirveye çıkan şampiyonlar

Üniversitenin yetenekli sporcuları, Muhammed Emir Uysal, Gamze Tost ve Shno Zaradsht Faraidun, sırasıyla erkekler 75 kg B kategorisinde altın, kadınlar 57 kg’da gümüş ve 48 kg’da bronz madalya kazanarak, alın teri ve azimlerinin karşılığını aldılar.

Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov

Takım ruhunun zaferi

Ayrıca, BAİBÜ Muay Thai erkek takımı, takım halinde sergiledikleri üstün performansla şampiyonada 3. olarak kürsüye çıktı. Bu başarı, takım ruhunun ve birlikteliğin, bireysel yetenekler kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov

Dekandan tebrik mesajı

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümid Karlı, şampiyonada gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri başarılar için sporcuları ve takımı tebrik etti. Dekan Karlı, öğrencilerin ve takımın bu başarısının, üniversitenin spor alanındaki prestijini artırdığını ve gelecek organizasyonlar için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

 

Ünilig'de Muay Thai zaferi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden madalya şov

 

 

 

# Türkiye, İZZET BAYSAL

28 Şub 2024 - 11:15 Bolu- Spor

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