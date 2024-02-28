Bu kaçıncı anız yangını!

Yamanlar köyündeki bir tarlada yakılan anız ateşi, kısa sürede büyüyerek yangına dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangında zarar gören yaklaşık 2 hektarlık alanda soğutma çalışması yaptı. Kaymakam Mehmet Kaan Kini de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.