BAİBÜ Damla Topluluğu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri BAİBÜ Genç Ofis üyesi öğrenciler, doğadaki atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma yaptı."Sıfır atık" prensibiyle doğadaki plastikleri toplayan öğrenciler, bunları mama kabı ve kuş yemliğine dönüştürdü.Öğrenciler, hazırladıkları malzemeleri daha sonra BAİBÜ Gölköy yerleşkesindeki uygun alanlara yerleştirerek farkındalık oluşturdu.
Atık malzemeleri toplayıp mama ve yem kabına dönüştürdüler
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, topladıkları atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü.
REALTY WORLD'DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
KASAPLAR'DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
*RW'DEN; LÜKS YAPILI&GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*
REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...05301564817 ÖZGE VARLIK
KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...05301564817 ÖZGE VARLIK
DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK'TAN
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK
ABANT'A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ'NDEN BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ'NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ'NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
ABANT'A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ'NDEN BOLU'NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
ABANT'A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA
ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ'NDEN BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır. İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.