Geçen hafta Kılıçdaroğlu ile görüşen Bolu heyeti bu hafta Özgür Özel’i ziyaret etti

Türker Ateş baş aktör

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftaki ziyaretlerde de TOBB kontenjanından seçilen CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş baş aktör olarak rol aldı. 27 Şubat Salı günü gerçekleşen bu özel görüşme, parti içi meseleler ve Bolu politikası açısından önem taşıyor. Görüşmenin gündemi resmi olarak açıklanmamakla birlikte, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili konuların ele alındığı spekülasyonları yapılıyor.

Sıra dışı toplantıya kimler katıldı?

Görüşmeye, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in yanı sıra, geçmiş dönem Bolu Belediye Başkanı Necdet Gören, il ve ilçe başkanlarından Kemal Alemdar, Cahit Çıngı, Raşit Aydın, İsmail Hakkı Candemir, Yeniçağa İlçe Başkanı Birol Gürel, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakaya ve parti üyesi Cem Akdağ katıldı.

Görüşmenin Amacı ve subliminal mesajı

Milletvekili Türker Ateş, ziyaretin bir 'hayırlı olsun ziyareti' olduğunu belirtti. Ateş, CHP'ye gönül vermiş önceki dönem yöneticileri ile birlikte, Genel Başkan Özgür Özel'e hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti. Görüşme sonrasında Genel Başkan Özgür Özel, Bolu heyetine ve parti örgütlerine selamlarını gönderdi, bu da partideki birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.