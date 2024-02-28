İlhan Durak'tan gençlere tam destek

Spor ve gençlik buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, İlhan Durak, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Karaçayır Spor Tesisleri'nde önemli bir buluşmaya imza attı. Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi, Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve kapalı spor salonunu ziyaret eden Durak, antrenörler ve genç sporcularla bir araya geldi. Bu buluşma, sporun ve gençliğin geleceği adına önemli mesajlar içeriyordu.

Amatör spora dikkat çekme

Durak, antrenörlerin amatör ve salon sporlarına gereken değerin verilmediğine dair eleştirilerine kulak verdi. Amatör spor kulüplerinin gençlerin bedensel ve zihinsel gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Durak, bu kulüplerin toplum için ne kadar değerli olduğunu anlattı. Ziyaret ettiği bir amatör spor kulübünde 35 genç sporcu ve aralarında Avrupa ile Dünya şampiyonlarının bulunduğunu belirterek, bu başarıların daha iyi koşullarda tekrarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynakların önemi

Durak, sporcuların ve antrenörlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için kaynak oluşturmanın önemine değindi. Belediye kanunlarının da desteklediği gibi, ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, seçimleri kazanmaları durumunda tüm sporculara ve gençlere sahip çıkacaklarını ifade etti.

Her mahalleye spor sahası

Durak'ın projeleri arasında her mahalleye spor sahaları yapılması da yer alıyor. Bu sayede gençlerin spor faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri alanlar oluşturulacak. Mevcut spor alanlarının bakım ve onarım çalışmalarıyla daha verimli hale getirilmesi planlanıyor, böylece spor faaliyetlerinin daha uygun şartlarda yürütülmesi hedefleniyor.

Geleceğin teminatı gençler

Durak, gençleri geleceğin teminatı olarak görüyor ve onlara yönelik projeleriyle bu vizyonunu pekiştiriyor. Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını ve onları daha sağlıklı bireyler haline getirdiğini belirterek, gençlere yönelik yatırımların önemini vurguluyor.

İlhan Durak'ın gençler ve sporcularla olan bu buluşması, Bolu'da sporun ve gençliğin geleceğine yönelik umutları yeşertiyor. Amatör ve salon sporlarına verilecek destekle birlikte, her mahalleye yapılacak spor sahaları, gençlerin daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak. Bolu, Durak'ın projeleriyle sporun ve gençliğin merkezi haline gelebilir.