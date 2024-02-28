- Siyaset

İlhan Durak'tan gençlere tam destek

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesi genç sporcular ve antrenörlerle buluştu. Amatör ve salon sporlarına destek sözü veren Durak, her mahalleye spor sahaları yapılacağının müjdesini verdi.

İlhan Durak'tan gençlere tam destek mask
İlhan Durak'tan gençlere tam destek
İlhan Durak'tan gençlere tam destek
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Spor ve gençlik buluşması

İlhan Durak'tan gençlere tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, İlhan Durak, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Karaçayır Spor Tesisleri'nde önemli bir buluşmaya imza attı. Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi, Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve kapalı spor salonunu ziyaret eden Durak, antrenörler ve genç sporcularla bir araya geldi. Bu buluşma, sporun ve gençliğin geleceği adına önemli mesajlar içeriyordu.

Amatör spora dikkat çekme

İlhan Durak'tan gençlere tam destek

Durak, antrenörlerin amatör ve salon sporlarına gereken değerin verilmediğine dair eleştirilerine kulak verdi. Amatör spor kulüplerinin gençlerin bedensel ve zihinsel gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Durak, bu kulüplerin toplum için ne kadar değerli olduğunu anlattı. Ziyaret ettiği bir amatör spor kulübünde 35 genç sporcu ve aralarında Avrupa ile Dünya şampiyonlarının bulunduğunu belirterek, bu başarıların daha iyi koşullarda tekrarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynakların önemi

İlhan Durak'tan gençlere tam destek

Durak, sporcuların ve antrenörlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için kaynak oluşturmanın önemine değindi. Belediye kanunlarının da desteklediği gibi, ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, seçimleri kazanmaları durumunda tüm sporculara ve gençlere sahip çıkacaklarını ifade etti.

Her mahalleye spor sahası

Durak'ın projeleri arasında her mahalleye spor sahaları yapılması da yer alıyor. Bu sayede gençlerin spor faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri alanlar oluşturulacak. Mevcut spor alanlarının bakım ve onarım çalışmalarıyla daha verimli hale getirilmesi planlanıyor, böylece spor faaliyetlerinin daha uygun şartlarda yürütülmesi hedefleniyor.

Geleceğin teminatı gençler

İlhan Durak'tan gençlere tam destek

Durak, gençleri geleceğin teminatı olarak görüyor ve onlara yönelik projeleriyle bu vizyonunu pekiştiriyor. Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını ve onları daha sağlıklı bireyler haline getirdiğini belirterek, gençlere yönelik yatırımların önemini vurguluyor.

İlhan Durak'ın gençler ve sporcularla olan bu buluşması, Bolu'da sporun ve gençliğin geleceğine yönelik umutları yeşertiyor. Amatör ve salon sporlarına verilecek destekle birlikte, her mahalleye yapılacak spor sahaları, gençlerin daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak. Bolu, Durak'ın projeleriyle sporun ve gençliğin merkezi haline gelebilir.

 

# belediye, Yaşam, eğitim

28 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Adnan Bozkurt - Ah sevgili durak ah,koskoca MHP’nin başkalarını tamamlama görevinden vazgeçmediği sürece gerçek ülkücüler Parti'den dolayı sana oy vermez,bak aşağıda Bolulu diye birisi yorum yapmış,içerisindeki zehiri kusuyor.Mhp derhal akepeden vazgeçmelidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 11:30
02

Bolulu - Eskiden cadede yagmurda yuruyemezdik cunku kaldirim taslarini bastan savma yaparlardi bu yuzden oyum tanjuya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 10:58
01

Bolulu - Başarılı akademisyen bilim insanı Bolunun öz evladı kazanacağına Bolu halkı olarak inanıyoruz.Muhammed Emin Beyin Başkan olması bolu için mecburiyettir artık. siyaset üstü bir durum.Dualarımız seninle Muhammed Emin Başkan.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Şubat 10:19
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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