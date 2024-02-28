Karadeniz’in insanları kadar diğer canlıları da ilginç profiller sergiliyor

Karadeniz Bölgesinin en karakteristik illerinden birisi olan Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sahibinin kamyonetinin tavanında seyahat etmeyi çok seven köpek ilçenin maskotu haline geldi. Köpek araçla bir yere gidileceği zaman direkt aracın tavanına çıkıp beklemeye başlıyor.

Köpeğine bir şey olacak diye ödü kopuyor

İlçeye bağlı Üçkardeş köyünde yaşayan Adem Kabaosmanoğlu'nun yavruyken sahiplendiği ‘Pamuk’ isimli köpek, kamyonetin içinde değil, kasasında değil, tavanında seyahat ediyor. Görenlerin şaşkın bakışları arasında aracın tavanına çıkan köpek ayakta kilometrelerce yol kat ediyor. Köpeğinin düşmesinden yada başına bir şey gelmesinden korkan Kabaosmanoğlu, araç içinde yada kasasında durması için çok uğraşsa da bunu başaramamış.

Sahibinde sadece araçta ayrılıyor

Her seferinde aracın tavanına çıkan köpek, ilçede adrenalin tutkunu köpek olarak tanınıyor. Sahibinden bir an olsun ayrılmayan 2 yaşındaki Pamuk, sadece araç kullanırken sahibinin yanında ayrılarak aracın tavanına çıkıyor. Bu durum karışında ilk zamanları çok tedirgin olduğunu ifade eden Kabaosmanoğlu, zamanla köpeğin bu durumuna alıştığını aracının da ona göre dikkatli kullandığını söyledi.

Görenler şaşırıyor ama o vazgeçmiyor

Köyden ilçeye aracın tavanında giden Pamuk, ilçede gezerken bile aracın tavanından inmiyor. Bu durumu görenler ise hemen cep telefonuna sarılıyor. Köpeğin sahibi Adem Kabaosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Kamyonete bindiğimde Pamuk, ön kapıdan tampona oradan kaputa atlayarak tavana çıkar. Hep tavanda ayakta seyahat eder. Bu durum oldukça dikkat çekiyor görenler hep soruyor 'Nasıl alıştı?' diye. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.