Lüks aracın üzerinde para sayarak silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni A.D. isimli kadının lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürüldü
Bunun üzerine şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi. Şüphelinin Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.
Mübarek döviz bürosu gibi çıktı
Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro para, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet sahte emniyet araç giriş kartı, 1 adet kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen plaka, 2 adet dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.