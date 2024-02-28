Bolu Belediyesi Aşevi için kuru gıda alıyor

Bolu Belediyesi, kapsamlı bir kuru gıda alım ihalesi açıkladı. Bu ihale, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenleniyor. İhale, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve teklifler EKAP üzerinden alınacak.

İhale detayları

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile yapılacak. İhale, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İhaleye dair tüm detaylar ve dokümanlar, EKAP platformu üzerinden erişilebilir durumda.

İhale kapsamı ve teslimat bilgileri

İhale, toplamda iki kısımdan oluşuyor: Birinci kısım, 67 kalemden oluşan kuru gıda alımını; ikinci kısım ise 5 kalemden oluşan günlük gıda alımını kapsıyor. Alınacak gıdalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı aşevine teslim edilecek. Kuru gıda alımı için belirlenen teslim süresi, 30.09.2024 tarihine kadar.

İhaleye katılım şartları

İhaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri, ihale dokümanında detaylı bir şekilde belirtilmiştir. İhaleye sadece yerli istekliler kabul edilecek ve tekliflerin elektronik ortamda hazırlanıp, e-imza ile imzalanarak sunulması gerekmektedir.

Ekonomik ve mali yeterlilik

İhale dokümanında, ekonomik ve mali yeterlilik ile ilgili özel bir kriter belirtilmemiştir. Ancak, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği vurgulanmıştır.

Teknik yeterlilik ve diğer hususlar

Mesleki ve teknik yeterlilik ile ilgili olarak da ihale dokümanında özel bir kriter belirtilmemiştir. İhale süreci ve tekliflerle ilgili diğer tüm detaylar, EKAP üzerinden erişilebilir durumdadır.

Bu ihale, Bolu Belediyesi'nin yerel halkın beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirtilen şartlara ve sürelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bolu Belediyesi, kuru ve günlük gıda alımı için açık ihale düzenliyor. İhale, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve teklifler EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 19 Mart 2024 tarihinde saat 11:30'da son tekliflerin alınmasıyla son bulacak. İhale süreci, Bolu Belediye Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi'nde gerçekleştirilecek olan e-tekliflerin açılmasıyla devam edecek. İhaleye katılım için gerekli tüm belgeler ve teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden elektronik olarak sunulacak.

İhale sonucunda, en uygun teklifi veren istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacak.Bu sözleşme, ihale kapsamında alınacak kuru ve günlük gıda ürünlerinin teslimatı ve ödeme koşullarını detaylandıracak. İhale süreci ve sonuçları, Bolu Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve EKAP platformu üzerinden duyurulacak.