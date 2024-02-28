Cesareti ve kabadayı tavırlarıyla ün salan o hayvan Bolu-Zonguldak ormanlarında görülmeye başladı

Devrek ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hüsnü Ermek, stres atmak için dolaştığı ormanda yiyecek arayan porsuk ile karşılaştı. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk ile karşılaşan Ermek; o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Yaşadıklarını anlatan Ermek, "Ormanlara günlük hayatta yaşadığım stresi atmak için arkadaşlarımızla gidiyorum. En son gittiğimde porsuğu fark ettim. Ormanda oturup dinleniyorduk. Önce sesini duydum. Harekete yöneldim. Hayvanın bana kadar geldiğini fark edince kayda almak istedim. Saldırgan olduğunu biliyordum ama sadece video çektim. Güzel anlar oldu." diye konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Golyuzulu - Bal porsuğu dünyanın en cesaretli hayvanıdır.Karşısında kimse duramaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.