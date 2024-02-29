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Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı

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Son birkaç aydır bozuk para bulmak konusunda sıkıntı yaşayan esnaflar, dilencilerden para istemeye başladıklarını söyledi. Esnaflar, yaklaşık 6 aydır bozuk para bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Bazı esnaflar bozuk para sıkıntısını dilencilerden çözmeye çalışıyor.

Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı mask
Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı
Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı
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Merkez Bankasının yeterli tedarik yapamadığını ifade eden işletme sahipleri, ihtiyaçlarını spor salonu kantini, kahvehane ve dolmuşçu gibi küçük esnaftan yardım alarak karşılamaya çalışıyor. Bazen dilencilerden bile bozuk para istediğini aktaran esnaf, müşteriye para üstünü vermek konusunda sıkıntı yaşadığı zamanlarda zararına satışlar da gerçekleştiriyor.

Dilencilere Bozuk paranız soruyorlar

Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı

Fırın işletmesi olan Oğuzkan Akbal, bozuk para sıkıntısının yerelle sınırlı kalmadığını belirtti. 1 liranın ve 50 kuruşun eskisi kadar değerli olmaması nedeniyle vatandaşların kullanımını azalttığını ve geri dolaşıma katmadığını dile getiren Akbal, “Dolaşımdaki bozuk parada sürekli bir düşüş oluyor. Merkez Bankası da bu sıralar sanırım daha az para basıyor ya da esnaftan ve ticaret yapanlardan talep geldiği için bozuk parayı kotalı veriyor. Dolayısıyla biraz elimiz kolumuz sıkışıyor. Bizim ekmeğimiz de şu an 7 lira. Vatandaşa 3 lira para üstü verirken bir bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

Dilenciler bile bozuk para kullanmıyor

Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı

Akbal, “Müşterilerimizden destek istiyoruz. Sağ olsunlar onlar da bize evlerinde biriktirdikleri bozuk paraları getirip, bütünletiyorlar. Diğer türlü zaten şu an bozuk para bulmakta çok zorlanıyoruz. Ben bazen sokaklardaki dilencilere soruyorum, ‘Bozuk paranız varsa bütünleyelim’ diyorum. Ama onlarda da artık pek bozuk para bulunmuyor, kağıt paraya geçmişler. Biz bir ürüne 7-8 lira dediğimiz zaman o para üstünü vermekle yükümlüyüz, vermeme şansımız yok. Bozuk para bulamadığımız zaman bir yerden sonra 25 kuruşlara dönüyoruz. O da bitiyor, sonrasında ister istemez geriliyoruz. Çünkü bir insana ‘Para üstü yok, veremem. Bozuğum bulunmuyor’ diyemezsin. İster istemez ‘Nereden buluruz? Nasıl buluruz? Birisi getirir mi? diye içten içe telaş yapıyoruz” dedi.

Bozuk para sıkıntısını çözemiyorlar

Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı

Kadın girişimci Hatice Hancı ise bankalardan bile bozuk para tedarik edemediklerini aktararak, “Spor salonu kantini ve kahvehaneler gibi küçük esnaftan para topluyoruz, rica ediyoruz. Dolmuşçulardan bozuk para istiyoruz. Müşteriye bazen paramız çıkmayabiliyor. Ne yapıyoruz? ‘Sonra getir’ diyoruz. Müşteriye karşı ne yapabiliriz? Yani onların da yapacağı bir şey yok. Bozuk parada 6-7 aydır sıkıntı var. Eskiden öyle bir sıkıntı yoktu” yorumunu yaptı.

Metal para sıkıntısı hat safhada

Yeterli metal para bulamayan esnaflar, dilencilerden bozuk para istemeye başladı

Hancı, “Küsuratlar vardı ama para da çoktu piyasada. Vatandaşta para vardı. Şu anda vatandaşta da yok. Metal para yok, küçük paralar yok. Bizim de bazen kaybımız büyük oluyor. Müşteride olmayınca ne yapacağım? Bizde de yok. Para üstü olarak poğaça da vermiyoruz. ‘Sonra getir’ diyoruz. Mesela diyelim ki müşterinin masrafı 52 lira tuttu, ‘3 lirayı sonra getirin, getiremezseniz de canınız sağ olsun’ diyoruz. Bizim orada bir kaybımız oluyor mu? Oluyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım, bulamıyoruz. Bütün imkânları zorluyoruz ama bozuk para sıkıntısını çözemiyoruz” şeklinde konuştu.

# VAR, destek, yardım

29 Şub 2024 - 09:00 - Güncel

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