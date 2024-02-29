29 Şub 2024 - 10:00- Ekonomi G:

Emekliler için son gün 29 Şubat

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2024 emekli maaşı promosyonlarında bankalar arası rekabet kızışıyor, emekli promosyonlarında son gün ise 29 Şubat. Emekli maaşını değerlendirmek isteyen emeklilerin 29 Şubat'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor…

Emekliler için son gün 29 Şubat mask
Emekliler için son gün 29 Şubat
Emekliler için son gün 29 Şubat
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2024 yılında emekli maaşını taşıyanlara sunulan cazip promosyonlar! ING, Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan 15 bin TL'ye varan nakit avantajlar ve ek bonuslar. 29 Şubat'a kadar başvurun, emekli maaşınızı değerlendirin.

Emekli maaşı promosyon güncellemeleri

Emekliler için son gün 29 Şubat

2024 yılının ilk yarısında, emekli maaşlarına yönelik promosyonlar bankalar arasında önemli bir rekabet alanı oluşturuyor. Ocak ayı itibarıyla, bankalar emekli maaşı promosyonlarını güncellemeye başladı. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını üç yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında nakit ödemeler şeklinde sunuluyor.

Başvuru süreci ve şartları

Emekliler için son gün 29 Şubat

Bankalar, promosyon ödemeleri için 29 Şubat'a kadar başvuruları kabul ediyor. Mevcut bir promosyon anlaşması olan emekliler, önceki ödemeleri iade ederek yeni bir bankaya geçiş yapabilirler. Bu süreç, emeklilere mevcut koşullar altında en uygun teklifi seçme fırsatı sunuyor.

Promosyon tutarları ve fırsatlar

Bankaların sunduğu promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Örneğin, ING Türkiye, emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 10 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. İlk defa ING'ye geçenler, ek olarak 5 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

Banka bazında promosyon detayları

Emekliler için son gün 29 Şubat

Akbank, 29 Şubat 2024'e kadar maaşını taşıyan emeklilere 10 bin TL'ye varan promosyon sunarken, Garanti BBVA aynı tarihe kadar maaşını taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı harcamalarında 1.000 TL bonus fırsatı sağlıyor. İş Bankası ise, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya mevcut maaşını taşıyan SGK emeklilerine 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliler için en iyi promosyon seçenekleri

Emekliler için bankalar arasındaki bu rekabet, maaş promosyonlarından maksimum fayda sağlama imkanı sunuyor. Emekliler, kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre en uygun banka promosyonunu değerlendirerek, maaşlarını en verimli şekilde kullanma şansı buluyorlar.

Son başvuru tarihi yaklaşıyor

Emekliler için son gün 29 Şubat

29 Şubat 2024 tarihine kadar süren bu promosyon fırsatları için emeklilerin acele etmesi gerekiyor. Bankaların sunduğu bu cazip teklifler, emeklilerin maaşlarını daha değerli hale getiriyor ve ek finansal avantajlar sunuyor.

# Türkiye

29 Şub 2024 - 10:00 - Ekonomi

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