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Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

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Göynük'te, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 4 adet yangın söndürme su tankerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel yetkililerin katılımıyla, köy muhtarlarına teslim edilen tankerlerle yangın önleme kapasitesi artırıldı.

Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı mask
Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı
Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı
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Göynük'te yangın önleme kapasitesi artıyor

Göynük, Bolu iline bağlı ormanlık alanlarıyla bilinen bir bölge olarak, orman yangınlarına karşı sürekli bir mücadele içerisinde. Bu mücadelenin en önemli adımlarından biri, yangın söndürme kapasitesinin artırılması oldu. 23 Şubat 2024 tarihinde, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir törenle, bölgeye 4 adet yeni yangın söndürme su tankerinin dağıtımı yapıldı.

Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

Törene yoğun katılım

Örencik orman deposunda gerçekleştirilen dağıtım törenine, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, İşletme Müdür Yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri ve muhtarlar katıldı. Tören, bölge halkının ve yetkililerin orman yangınlarına karşı birlikte hareket etme kararlılığını gösterdi.Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

Su tankerlerinin dağıtımı

Dağıtım töreninde, Himmetoğlu, Sarıcalar, Kürnüç ve Tekirler köylerine ait muhtarlara yangın söndürme su tankerleri teslim edildi. Bu dağıtım, söz konusu köylerin orman yangınlarına karşı daha donanımlı hale gelmesini sağladı. Tankerler, yangın anında hızlı ve etkili müdahale için kritik bir rol oynayacak.Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

Yangın söndürme kapasitesinin önemi

Orman yangınları, özellikle yaz aylarında Göynük gibi ormanlık alanların yoğun olduğu bölgeler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yangın söndürme su tankerlerinin dağıtımı, bu tehdide karşı alınan önlemler arasında önemli bir yer tutuyor. Tankerler, yangınların hızla kontrol altına alınmasında ve yayılmasının önlenmesinde hayati bir rol oynayacak.Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

Bölge halkının ve yetkililerin ortak çabası

Bu önemli adım, Göynük'te orman yangınlarına karşı mücadelede bölge halkı ve yetkililerin ortak çabasının bir göstergesi. Yangın söndürme su tankerlerinin dağıtımı, hem mevcut yangın söndürme kapasitesini artırıyor hem de bölge halkının yangınlar karşısında daha hazırlıklı olmasını sağlıyor.Göynük'te 4 yeni su tankeri dağıtıldı

Göynük'te gerçekleştirilen bu dağıtım töreni, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin sadece bir başlangıcı. Bölge yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak daha fazla araç ve ekipmanın temini için çalışmalarına devam ediyor.

28 Şub 2024 - 23:55 Bolu/ Göynük- Güncel

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