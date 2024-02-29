Bolu’da küçük esnafa büyük destek

Yeni kredi paketleri ile yüzler gülüyor

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal yüzde 25 faizli 750 bin TL kredi ve 1.5 milyon TL'lik araç/iş yeri kredilerinin esnaf için bulunmaz nimet olduğunu söyledi. Altındal bu kredilerle esnafın finansal yükünün hafiflediğini, işletmelerin güçlendiğini ifade etti.

Bolu esnafına finansal can suyu

Bolu'nun küçük esnafı için finansal destek paketleri büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, esnafa sunulan yeni kredi paketlerinin detaylarını paylaştı. Bu paketler, esnafın işletmelerini geliştirmeleri ve finansal sıkıntıları aşmaları için büyük bir fırsat sunuyor.

Yeni kredi paketlerinin özellikleri

Altındal, esnafa sunulan yüzde 25 faizli 750 bin TL kredi ile 1.5 milyon TL'lik araç ve iş yeri kredilerinin, esnaf için bulunmaz bir nimet olduğunu vurguladı. Özellikle pandemi döneminde zorlanan küçük işletmeler için bu desteklerin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kredi paketlerinin esnafın ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ve esnafın bu desteklerle nefes alacağını ifade etti.

Kredi başvurularında yoğun ilgi

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası'na kayıtlı 1127 üyenin, sunulan kredi paketlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Altındal, kredi limitlerinin 750.000 TL'ye kadar yükseltildiğini ve kredi kapatma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Bu değişiklikler, esnafın daha rahat bir nefes almasını sağlayacak önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Teşekkür ve takdir

Altındal, kredi paketlerinin hayata geçirilmesinde emeği geçen TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı'ya teşekkürlerini iletti. Bu desteklerin, esnafın karşılaştığı finansal zorlukları aşmada büyük bir yardım olduğunu ve esnafın işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıdığını belirtti.

Kredi paketlerinin önemi

Bu kredi paketleri, Bolu'daki küçük esnafın işletmelerini büyütme, modernize etme ve pandemi gibi zor zamanlardan daha güçlü çıkma şansını artırıyor. Yüzde 25 faizli 750 bin TL'lik kredi ile 1.5 milyon TL'lik araç ve iş yeri kredileri, esnafın finansal yükünü hafifletiyor ve işletmelerin piyasada rekabet edebilirliğini güçlendiriyor.

Bolu'daki küçük esnaf için sunulan bu kredi paketleri, işletmelerin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlıyor. Finansal destekler, esnafın işletmelerini geliştirmelerine, yenilikler yapmalarına ve ekonomik zorluklara karşı daha dirençli hale gelmelerine yardımcı oluyor. Bolu'da küçük esnafın desteklenmesi, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacak.