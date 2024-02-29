Düzce, Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak için 29 Şubat 2024 hava durumu tahminleri

Bugün Bolu 17°C, Düzce 21°C
Batı Karadeniz bölgesinin genelinde bu hafta boyunca havalar güneşli ve mevsim normallerinin bir parça üzerinde sıcaklıklarla geçmeye devam ediyor. Bugün bölge genelinde en sıcak il Düzce olacak. Düzce'de bugün hava sıcaklığının 21 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.
29 Şubat Perşembe Hava Durumu
Bolu: Güneşli ve sıcak bir gün; en yüksek 17°C, en düşük 5°C.
Düzce: Güneşli, en yüksek 21°C, en düşük 8°C.
Karabük: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 5°C.
Bartın: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 8°C.
Batı Karadeniz bölgesinde bu hafta, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla bahar havası hakim olacak. Özellikle Düzce, hafta boyunca en sıcak il olarak öne çıkacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.