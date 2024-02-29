Düzce, Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak için 29 Şubat 2024 hava durumu tahminleri

Bugün Bolu 17°C, Düzce 21°C

Batı Karadeniz bölgesinin genelinde bu hafta boyunca havalar güneşli ve mevsim normallerinin bir parça üzerinde sıcaklıklarla geçmeye devam ediyor. Bugün bölge genelinde en sıcak il Düzce olacak. Düzce'de bugün hava sıcaklığının 21 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

29 Şubat Perşembe Hava Durumu

Bolu: Güneşli ve sıcak bir gün; en yüksek 17°C, en düşük 5°C.

Düzce: Güneşli, en yüksek 21°C, en düşük 8°C.

Karabük: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 8°C.

Batı Karadeniz bölgesinde bu hafta, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla bahar havası hakim olacak. Özellikle Düzce, hafta boyunca en sıcak il olarak öne çıkacak.