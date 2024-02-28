Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçına dair önemli açıklamalar

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde play-off hedefi doğrultusunda ilerliyor. Takım, ligdeki konumunu güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak amacıyla kritik Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Göztepe karşısında zorlu mücadele
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Koşukavak, bu zorlu deplasman maçı öncesi yaptığı açıklamada, Göztepe'nin güçlü kadrosu ve zorlu deplasman atmosferine dikkat çekti. Göztepe'nin, Türkiye'de örnek teşkil eden organizasyon yapısıyla dikkat çektiğini belirtti.
Boluspor'un iddialı hazırlıkları
Boluspor, Göztepe maçı öncesinde tesislerinde yoğun bir antrenman programı yürüttü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. Teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra çift kale maç ile hazırlıklarını tamamladı. Takımın 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme hedefi, çalışmalara olan motivasyonu artırıyor.
Play-Off yolunda zorlu rekabet
Koşukavak, ligdeki rekabetin giderek arttığını ve play-off'a kalmak için mücadelenin zorluğuna vurgu yaptı. Özellikle, ligde azalan maç sayısıyla birlikte hedeflerin daha belirgin hale geldiğini belirtti. Boluspor'un yanı sıra, Gençlerbirliği başta olmak üzere, play-off hedefleyen diğer takımlarla arasındaki kıyasıya rekabetten bahsetti.
Boluspor'un gözü Play-Off'ta
Trendyol 1. Lig'de 39 puanla 7. sırada yer alan Boluspor'un hedefi, play-off biletini kapmak. Koşukavak ve ekibi, her maçı bu doğrultuda değerlendiriyor ve ligde kalan her karşılaşmayı, bu büyük hedefe ulaşmanın bir adımı olarak görüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.