29 Şub 2024 - 09:25- Eğitim G:

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik başlatılan Binicilik Dersi, atla tanışma ve binicilik becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. Bu program, atlı sporların akademik ve toplumsal alanda yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri! mask
Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!
Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, öğrencilerine yönelik yenilikçi ve etkileyici bir eğitim programı sunuyor. Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde, bu yıl seçmeli spor dersleri arasına eklenen Binicilik Dersi ile öğrenciler, at binme sanatını öğrenme fırsatı buluyor.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

Atlarla tanışma zamanı

Binicilik dersi, öğrencilere atlarla doğrudan etkileşim kurma imkanı sağlayarak, atla tanışma, ata yaklaşma ve yedekte at sevki gibi temel becerileri uygulamalı olarak öğretiyor. Dersin amacı, öğrencileri teorik bilgilerin yanı sıra pratik becerilerle de donatmak.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

Profesyonel eğitimden antrenörlüğe

Arş. Gör. Koray Gökmen ve Veteriner Hekim Öğr. Gör. M. Sami Halıcı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu dersler, öğrencilerin hem binicilik becerilerini geliştirmelerine hem de iyi birer binici antrenörü olabilmeleri için gerekli bilgi birikimine sahip olmalarına olanak tanıyor. Ders kapsamında at refahı, at bakımı, at sağlığı ve at egzersiz fizyolojisi gibi önemli konular ele alınıyor.
Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

BAİBÜ'de atlı sporların geleceği

Spor Bilimleri Fakültesi'nin destekleriyle kurulacak olan Atlı Spor Tesisi, öğrencilere, idari ve akademik personele binicilik dersleri sunmanın yanı sıra, geleneksel atlı okçuluk ve atlı dayanıklılık gibi birçok atlı spor branşında faaliyetler düzenleyecek. Bu tesis sayesinde, atlı sporların üniversite genelinde yaygınlaştırılması ve binicilik sporunun akademik olarak Türkiye genelinde tanıtılması hedefleniyor.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

Akademik çerçevede binicilik sporunun yaygınlaştırılması

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi, yetiştirdiği öğrenciler ve Atlı Spor Topluluğu üyeleri aracılığıyla, binicilik sporunu akademik bir çerçevede yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Üniversitenin bu girişimi, binicilik sporunun halk tabanında yayılmasına ve ülke sporuna katkıda bulunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi de içeriyor.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

Bu yenilikçi eğitim programı ile BAİBÜ, öğrencilerine sadece akademik başarılar değil, aynı zamanda sosyal ve pratik beceriler de kazandırmayı hedefliyor. Binicilik dersi, üniversitenin spor bilimleri alanındaki eğitim kalitesini artırırken, atlı sporların toplumda daha geniş bir kabul görmesini sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Eğitimde atlı devrim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden binicilik dersleri!

 

 

 

 

# Türkiye, eğitim, İZZET BAYSAL

29 Şub 2024 - 09:25 Bolu- Eğitim

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