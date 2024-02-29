Batı Karadeniz bölgesi için 1-3 Mart 2024 hava durumu tahminleri

1 Mart Cuma Hava Durumu
Karabük: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 5°C.
Bartın: Güneşli, en yüksek 21°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 9°C.
Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 18°C, en düşük 4°C.
Düzce: Parçalı bulutlu, en yüksek 22°C, en düşük 8°C.
2 Mart Cumartesi Hava Durumu
Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.
Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 8°C.
Bolu: Bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.
Düzce: Bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 8°C.
Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 15°C, en düşük 7°C.
3 Mart Pazar Hava Durumu
Düzce: Bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.
Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.
Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 3°C.
Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.
Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.