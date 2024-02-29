29 Şub 2024 - 09:40 - Güncel

Batı Karadeniz bölgesi için 1-3 Mart 2024 hava durumu tahminleri

Batı Karadeniz bölgesi, bu hafta boyunca bahar havasına büründü. Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde güneşli günler ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar haftanın son üç gününde de sürecek. İşte il il detaylı hava durumu tahminleri.