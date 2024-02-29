İlhan Durak'tan üniversite öğrencilerinin ulaşım sorununa son

Ulaşım ve sosyal alanlara dair sözler

Durak, öğrencilerin sıkça dile getirdiği ulaşım sorunlarına değinerek, seçilmesi halinde bu sorunu çözmek için hazırladığı projeleri açıkladı. Toplu taşıma araçlarının sayısının ve kapasitesinin artırılacağını, şehir içi güzergahların genişletileceğini belirten Durak, ayrıca mevcut mobil uygulamanın entegrasyonunu sağlayarak vatandaşların anlık bilgi alabilmesini kolaylaştıracaklarını ifade etti. Akıllı duraklar sayesinde yolculara otobüslerin konumu, tahmini varış süresi, haber ve hava durumu gibi bilgilerin sunulacağını ekledi.

Eğitim ve eğlence için yenilikçi projeler

Durak, gençlerin hem ders çalışabileceği hem de boş zamanlarını değerlendirebileceği alanlar oluşturacaklarını söyledi. Gençlik merkezi ve kütüphane projeleriyle öğrencilere 7/24 hizmet verecek çalışma alanları sunmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatrolar ve sergiler düzenleneceğini, e-spor merkezi ile de gençlerin dijital dünyadaki oyunları bir arada oynayabilecekleri bir ortam yaratacaklarını vurguladı.

Bolu için kapsamlı bir vizyon

Durak, tüm Bolu halkını kucaklamak ve her bireyin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bu göreve talip olduğunu ifade etti. Bolulu hemşehrilerinden destek isteyen Durak, verilen desteğin karşılığında hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İlhan Durak'ın öğrencilere verdiği sözler

Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ın üniversite öğrencilerine yönelik vaatleri, öğrenci yaşamını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek projeleri içeriyor. Durak'ın bu vaatleri, öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarına olumlu katkılar sunmayı hedefliyor.