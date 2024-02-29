Çanakkale meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem hakkında uzmanlardan açıklamalar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 16.09'da ve yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Bu sarsıntı, Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi, ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

Yetkililerden Hızlı Tepki ve Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının hemen başlatıldığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. AFAD da benzer bir açıklama yaparak, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale'deki depremin meydana geldiği Biga-Çan kırığının, Erdek'ten Edremit Körfezi'ne doğru uzanan Edincik kırığının bir kolunu oluşturduğunu belirtti. Ercan, bu kırığın 6.0 ila 6.2 büyüklüğünde depremler üretebilecek kapasitede olduğunu, ancak meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı bir etkisi olmadığını vurguladı. 1983 yılında aynı bölgede meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Ercan, mevcut durum için "Sıkıntı yok" ifadesini kullandı.

Çanakkale Biga'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkı ve çevre illerde yaşayanlar için endişe kaynağı oldu. Ancak, yetkililerin ve deprem uzmanlarının hızlı ve rahatlatıcı açıklamaları, olası bir panik ortamının önüne geçti. AFAD ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra, alanında uzman kişilerin de görüşleri, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.