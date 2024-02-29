29 Şub 2024 - 14:00- Çevre G:

Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’nun Gerede ilçesi Bahçedere Köyü'nde başlatılan 100 bin dönümlük aromatik bitki ekim projesiyle tarımsal inovasyona öncülük ediyor. Muhtar Fevzi Karaman liderliğindeki bu proje, köy halkının ekonomik refahını artırırken, çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor

Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık mask
Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık
Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gerede, tarımsal inovasyonun merkezi olmaya hazırlanıyor. Bahçedere Köyü'nde, köy halkının ekonomik refahını artırmak amacıyla başlatılan ve 100 bin dönümlük arazi üzerinde aromatik bitkilerin ekilmesini öngören proje, yerel ve çevre köyler için yeni bir gelir kapısı vaat ediyor. Bu girişim, Muhtar Fevzi Karaman'ın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde hayata geçirildi.

Tarımsal üretime katkı

Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık

Bahçedere Köyü'nde başlatılan bu proje, köy halkının tarımsal üretimden gelir elde etmesini hedefliyor. Yaklaşık 100 bin dönümlük geniş bir alanda aromatik bitki ekimi yapılacak olması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, köy halkı kendi topraklarında sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturabilecek.

Yerel kalkınmayı destekliyor

Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık

Muhtar Fevzi Karaman'ın öncülük ettiği bu proje, sadece Bahçedere Köyü için değil, aynı zamanda çevre köyler için de bir örnek teşkil ediyor. Aromatik bitki ekimi, bölgede yeni iş olanakları yaratarak yerel ekonomiyi güçlendirecek ve diğer köylerin de benzer projeler geliştirmesine ilham verecek.

İşbirliği ve inovasyonun gücü

Bahçedere Köyü'nün bu projesi, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Köy halkının ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışması, kırsal kalkınmanın ve ekonomik refahın artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bu tür inovatif projeler, köy halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma yolunda

Aromatik bitkilerin ekimi, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli. Bu bitkiler, toprağın kalitesini artırırken, biyoçeşitliliği destekleyecek ve erozyonu önleyecek. Böylece, tarımsal faaliyetler doğa ile uyum içinde yürütülecek.

Aromatik bitkiler

Gerede de köy ekonomisine yeşil ışık

Bu proje, Gerede ve çevresindeki köyler için sadece bir gelir kapısı değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam biçiminin temellerini atıyor. Aromatik bitkilerin ekimi, bölgede tarımsal inovasyonun ve çevresel farkındalığın artmasına katkıda bulunacak.

 

 

# Yaşam, Çevre, 100, gelir

29 Şub 2024 - 14:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL