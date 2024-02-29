Gerede’de köy ekonomisine yeşil ışık

Gerede, tarımsal inovasyonun merkezi olmaya hazırlanıyor. Bahçedere Köyü'nde, köy halkının ekonomik refahını artırmak amacıyla başlatılan ve 100 bin dönümlük arazi üzerinde aromatik bitkilerin ekilmesini öngören proje, yerel ve çevre köyler için yeni bir gelir kapısı vaat ediyor. Bu girişim, Muhtar Fevzi Karaman'ın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde hayata geçirildi.

Tarımsal üretime katkı

Bahçedere Köyü'nde başlatılan bu proje, köy halkının tarımsal üretimden gelir elde etmesini hedefliyor. Yaklaşık 100 bin dönümlük geniş bir alanda aromatik bitki ekimi yapılacak olması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, köy halkı kendi topraklarında sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturabilecek.

Yerel kalkınmayı destekliyor

Muhtar Fevzi Karaman'ın öncülük ettiği bu proje, sadece Bahçedere Köyü için değil, aynı zamanda çevre köyler için de bir örnek teşkil ediyor. Aromatik bitki ekimi, bölgede yeni iş olanakları yaratarak yerel ekonomiyi güçlendirecek ve diğer köylerin de benzer projeler geliştirmesine ilham verecek.

İşbirliği ve inovasyonun gücü

Bahçedere Köyü'nün bu projesi, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Köy halkının ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışması, kırsal kalkınmanın ve ekonomik refahın artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bu tür inovatif projeler, köy halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma yolunda

Aromatik bitkilerin ekimi, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli. Bu bitkiler, toprağın kalitesini artırırken, biyoçeşitliliği destekleyecek ve erozyonu önleyecek. Böylece, tarımsal faaliyetler doğa ile uyum içinde yürütülecek.

Aromatik bitkiler

Bu proje, Gerede ve çevresindeki köyler için sadece bir gelir kapısı değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam biçiminin temellerini atıyor. Aromatik bitkilerin ekimi, bölgede tarımsal inovasyonun ve çevresel farkındalığın artmasına katkıda bulunacak.