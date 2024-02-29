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Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha

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Emeklilere son dönem yaptığı zamla hayal kırıklığına neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi şansını emekliye bir umut daha vermekten yana kullandı. Emeklilerden önce sabır isteyen Erdoğan, emekli maaşlarına dair bir vaat daha vererek "Daha iyi bir gelecek için çalışacağız" dedi

Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha mask
Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha
Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve hayat pahalılığı ile mücadele konularına değindi. Erdoğan, devlet ve millet olarak emekli maaşlarını arzu edilen düzeye çıkarmak için daha fazla çalışacaklarını belirtti. Bu açıklama, ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden emekliler için umut ışığı oldu.

Emeklilerin durumu ve hayat pahalılığı ile mücadele

Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha

Cumhurbaşkanı, hayat pahalılığının özellikle emeklileri etkilediğini vurgulayarak, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için gösterilen çabanın altını çizdi. Ekonomik zorlukların farkında olduklarını ve bu zorluklarla mücadele ettiklerini ifade etti. Erdoğan, ekonominin bir hesap kitap işi olduğunu ve Türkiye'nin karşılıksız gelir kaynaklarına sahip olmadığını, bu nedenle çalışıp kazanmanın zorunluluğunu dile getirdi.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için çalışmalar

Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarını istenilen seviyeye getirmek için devlet ve millet olarak daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ortaya çıkan kazançtan emeklilere hak ettikleri payın verileceğini söyledi. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin mevcut durumunun farkında olduklarını ve seyyanen artışların maaşlar arasında adaletsizlik yarattığının bilincinde olduklarını ifade etti.

Adaletsizliğin farkındalığı ve çözüm arayışları

Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha

Erdoğan, emekli maaşları arasındaki adaletsizliklere dikkat çekerek, bu sorunun farkında olduklarını ve çözüm arayışında olduklarını belirtti. Her işin hesabını millete vermeyi bir görev olarak gördüklerini, eleştirilere rağmen doğru bildikleri yolda ilerlediklerini ifade etti.

Ekonomik dengeler ve gelecek vaadi

6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguladıklarını söyledi. Yıl sonuna kadar olumlu sonuçlar almayı beklediklerini ve milletten sabır istediklerini dile getirdi. Geleceğin bugünden daha iyi olacağına dair umutlu bir mesaj verdi.

Sabır ve umut vurgusu

Erdoğan'dan emekliye seçim öncesi bir umut daha

Cumhurbaşkanı, milletten sabır isteyerek, mevcut sıkıntıların üstesinden geleceklerine olan inancını paylaştı. Eleştirilere ve bozgunculuk peşinde koşanlara karşı duracaklarını ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

# Türkiye, açıklama, cumhurbaşkanı, gelir

29 Şub 2024 - 15:00 - Siyaset

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