Denizde turuncu renk ve denizanası istilası

Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi.

Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu durum her sene Nisan ve Mayıs ayında yaşanan bir olay. Bu mevsimlerde ortaya çıkan, aynı zamanda deniz planktonu deriz biz buna” dedi.

Başkanı Pehlivanoğlu, "Vatandaşlarımızın korkmasına, ürkmesine gerek yok. Bu doğal olarak denizde bulunan bir canlı. Balıklara yönelik herhangi bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Denizanaları da mevsimsel geçiş yapıyorlar. Bu konuda da vatandaşlarımızın ürkmesine ve korkmasına gerek yok" diye konuştu.