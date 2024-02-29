BAİBÜ'de Mimarlık Öğrencilerinden Yenilikçi Sergi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 'Yenileyen Mekanlar' temalı öğrenci proje sergisiyle mimarlık dünyasına yeni bir soluk getiriyor. 1 Mart 2024'te gerçekleşecek olan bu özel sergiye tüm sanat ve mimarlık meraklıları davetlidir