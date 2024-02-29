Araç Alımında ÖTV muafiyeti üst sınırı güncellendi!

Türkiye'de otomobil alıcıları için sevindirici bir haber geldi: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst sınırı değişti. Bu değişiklikle birlikte, belirli SUV model araçlar adeta yarı fiyatına düştü. Bu önemli güncelleme, otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yarattı ve potansiyel alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

ÖTV Muafiyeti Nedir?

ÖTV muafiyeti, devletin belirli şartları taşıyan araç alımlarında uyguladığı vergi indirimidir. Bu indirim, özellikle engelli vatandaşlar gibi belirli kriterleri karşılayan bireyler için geçerli olabiliyor. Ancak, son düzenlemelerle birlikte muafiyetin kapsamı genişletildi ve daha fazla vatandaşın bu indirimden yararlanması hedeflendi.

Yeni Üst Sınır ve Etkileri

Yapılan son güncellemeyle, ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların üst sınırı yükseltildi. Bu değişiklik, özellikle SUV segmentindeki bazı modellerin fiyatlarında önemli düşüşlere yol açtı. İşte güncellenen fiyatlarla dikkat çeken bazı modeller:

Bazı araçların yeni indirimli fiyatları

Dacia Sandero Stepway’ın Eski fiyatı 908.000 TL iken, 505.000 TL'ye düştü.

Fiat Egea Cross: 997.000 TL'den 555.000 TL'ye indi.

Hyundai Bayon: 1.085.000 TL olan fiyatı, 603.000 TL'ye geriledi.

Kia Stonic: 1.148.000 TL'den 638.000 TL'ye düşürüldü.

Citroen C3 AirCross 1.161.000 TL yerine 645.000 TL

Dacia Duster 1.170.000 TL yerine 650.000 TL

Nissan Juke 1.130.000 TL yerine 628.000 TL

Seat Arona 1.286.000 TL yerine 715.000 TL

Bu fiyat güncellemeleri, araç almayı planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle SUV segmentindeki bu araçlar, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda konfor ve performans arayanlar için ideal seçenekler sunuyor.