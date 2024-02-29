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Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

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Bolu’nun en yaşlısı, bir o kadar da en delikanlısı; 1923 doğumlu, 101 yaşındaki Celâl Saraçoğlu gençliğin sırrını açıkladı. Sağlığının ve delikanlılığının tüyolarını veren Saraçoğlu, dinç kalabilmek ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı
Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı
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Evinde tek başına yaşıyor

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

Celal Saraçoğlu 1923 doğumlu. OGM ORKÖY’de uzun yıllar çalıştıktan sonra 1982’de emekli oldu. Eşini ebediyete uğurladıktan sonra evinde tek başına yaşamaya devam eden 101 yaşındaki Celâl Saraçoğlu’nun en büyük destekçisi ise oğlu Necdet Saraçoğlu.

Kahvaltısını kendisi hazırlıyor, çayı demliyor

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

Saraçoğlu ilerlemiş yaşına rağmen hala dinç ve sağlıklı oluşunu ise düzenli yaşamaya bağlıyor. Sabah erken saatte kalkıp kahvaltısını kendisi hazırlayan Saraçoğlu, kahvaltıda mutlaka süt ve süt ürünleri tüketip, yumurta mutlaka yiyor. Saraçoğlu, gün içerisinde evin içindeki işlerini kendisi yapabiliyor ancak alışveriş gibi ağır işleri Saraçoğlu’nun oğlu Necdet Saraçoğlu yerine getiriyor.

En büyük destekçisi oğlu

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

Babasının gün boyu yanında olan Necdet Saraçoğlu, yarenliği ile babasına destek oluyor, ona kol kanat geriyor. Oğlu için “Benim en büyük dayanağım” diyen Celal Saraçoğlu’nun 2 evladı daha var ancak onlar Bolu dışında yaşadıkları için Necdet Saraçoğlu kadar yanında olamıyor.

İşte Saraçoğlu’nun gençlik sırları

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

Celal Saraçoğlu ilerleyen yaşına rağmen diri hafızası ve sağlığı ile görenlere ‘Maşallah’ dedirtiyor. Sağlıklı yaşam için, sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Saraçoğlu sabahları mutlaka yumurta ve süt ürünleri ile ceviz yemeye özen gösterdiğini ifade ediyor. Saraçoğlu’nun yaşamında vazgeçmediği bir diğer gençlik sırrı ise yoğurt. Celal Saraçoğlu her gün mutlaka yoğurt yediğini de söylemeden geçmiyor

Sağlıklı yaşam için yürüyüş

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu delikanlılığın sırrını açıkladı

Saraçoğlu sağlıklı yaşam için kısa süre önce yürümeye de özen gösterdiğini belirtiyor. Yürümenin sağlığa faydasının büyük olduğunun altını çizen Celal Saraçoğlu, herkese mutlaka yürümelerini tavsiye ediyor. Saraçoğlu “Artık uzun yürüyüşler yapamıyorum ama kısa süre önce Bolu’da uzun uzun tur atar, yürürdüm” diyor.

Moral de önemli…

Bolu’nun ihtiyar delikanlısı 101 yaşındaki Celal Saraçoğlu acısıyla tatlısıyla yaşadığı ömre şükrediyor. Uzun ve sağlıklı ömür için moralin de iyi olması gerektiğini söyleyen Saraçoğlu sağlık beslenmenin ve sporun insanların hayatlarında mutlaka olması gerektiğine işaret ediyor.

 

 

# Yaşam, VAR, Sağlık

29 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Yaşam

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