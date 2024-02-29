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Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Erzurumspor FK ile ilgili yaptığı analizi eleştiren Hakan Kutlu, takımının performansını destekledi ve rakibe saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Ancak Koşukavak'ın değerlendirmesinin yanlış olduğunu savundu.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler mask
Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler
Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler
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Erzurumspor FK, teknik direktörü Hakan Kutlu'nun liderliğinde, takım bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Kutlu, takımın sahadaki mücadelesine ve Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

Erzurumspor FK'nın oyun felsefesi

Hakan Kutlu, sezon başından itibaren oyuncularının sergilediği özveri ve takıma olan aidiyet duygusunun altını çizdi. Tam kadro bir araya gelmenin zorluklarına rağmen, takımın devre arasında gerçekleştirdiği kampın faydalı geçtiğini ve bu hazırlığın ligin ilk altı haftasında alınan dört galibiyet ve iki beraberlikle sonuçlandığını belirtti. Kutlu, Boluspor maçı dahil, sahada kaybedilmiş bir oyun olmadığını, takımın mücadeleci ruhunu ve gol pozisyonlarına girmekteki başarılı olduğunu söyledi.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

Koşukavak’a eleştiriler

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı değerlendirmeleri doğru bulmadığını belirten Hakan Kutlu, “Hazmedebilmek çok önemli. Başarılı olmayı hazmetmek de çok önemli. Biz hiçbir zaman kendi takımımızı bırakıp rakibimizle alakalı analizleri yapıyoruz. Rakibimizle alakalı teknik değerlendirmeyi oyuncularımıza gösteriyoruz. Ama bunları kamuoyuyla paylaşmıyoruz.” Dedi.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

“Koşukavak’ın analizlerini doğru bulmuyorum”

Açıklamalarına Koşukavak’ın analizlerini doğru bulmadığını belirterek devam eden Kutlu, “Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın yaptığı doğru bir analiz değil bence. Çünkü o gün daha çok oynamak isteyen, daha çok futbola yönelik ön alan baskısı yapan, pozisyona giren takım bizdik. Öyle düşünmüş olabilir, öyle düşünmüş olsa bile bunu hani karşı tarafı rencide edecek şekilde söylememeli gerek.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

“Boluspor maçında üstün oynayan taraftık”

Erzurumspor çok güçlü ve büyük bir camia. Bu şekilde konuşmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama ben yine de kendisini ve takımı tebrik ediyorum. Kendisinin önemli bir çıkışı var ve inşallah bu şekilde devam ederler. Hem o gün hem ondan önceki gün hem de ilk maçta Boluspor maçında biz çok daha üstün oynayan taraftık” diye konuştu.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

Erzurumspor FK, Kocaelispor maçına odaklandı

Ligde aldığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, bu maçtan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Erzurumspor'un teknik direktörü ve oyuncuları, maç için odaklanmış durumda ve kazanmanın yollarını arıyor.

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a eleştiriler

 

 

 

 

# Yalçın Koşukavak, Boluspor, VAR, sezon

29 Şub 2024 - 10:58 Erzurum- Spor

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