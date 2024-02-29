Göztepe-Boluspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler, büyük bir heyecana tanık olacak. Göztepe ve Boluspor, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan bu maç, Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor ve canlı olarak izlenebilecek.
Şampiyonluk iddiası güçlü iki takım
Göztepe ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Her iki takım da son 7 maçta 17 puan toplarken, Göztepe rakibine göre daha fazla gol atma başarısı gösterdi.
Göztepe’nin ikinci devre karnesi
Göztepe, ikinci yarıda Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor ve Adanaspor'u mağlup ederken, Çorum FK ve Manisa FK ile berabere kaldı.
İkinci yarının yükselen yıldızı Boluspor
Boluspor ise Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor'u yenmeyi başardı ve Adanaspor ile Kocaelispor karşısında eşitliği bozamadı.
Futbolseverler için kaçırılmayacak maç
Stadyuma gidemeyen sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip edebilirler. Maç, şampiyonluk yarışındaki her iki takım için de büyük önem taşıyor ve ikinci yarının parlayan yıldızlarını sahne alıyor. Göztepe'nin hücum gücü ve Boluspor'un dirençli savunması, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.
Maçın öne çıkan detayları
Müsabaka: Boluspor vs Göztepe
Lig: Trendyol 1. Lig, 25. Hafta
Tarih ve Saat: Pazar, 16.00
Yayın Kanalları: TRT Spor, Bein 1 Max
Yer: Göztepe Gürsel Aksel Stadı
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.