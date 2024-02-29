Göztepe-Boluspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler, büyük bir heyecana tanık olacak. Göztepe ve Boluspor, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan bu maç, Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor ve canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonluk iddiası güçlü iki takım

Göztepe ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Her iki takım da son 7 maçta 17 puan toplarken, Göztepe rakibine göre daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Göztepe’nin ikinci devre karnesi

Göztepe, ikinci yarıda Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor ve Adanaspor'u mağlup ederken, Çorum FK ve Manisa FK ile berabere kaldı.

İkinci yarının yükselen yıldızı Boluspor

Boluspor ise Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor'u yenmeyi başardı ve Adanaspor ile Kocaelispor karşısında eşitliği bozamadı.

Futbolseverler için kaçırılmayacak maç

Stadyuma gidemeyen sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip edebilirler. Maç, şampiyonluk yarışındaki her iki takım için de büyük önem taşıyor ve ikinci yarının parlayan yıldızlarını sahne alıyor. Göztepe'nin hücum gücü ve Boluspor'un dirençli savunması, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Maçın öne çıkan detayları

Müsabaka: Boluspor vs Göztepe

Lig: Trendyol 1. Lig, 25. Hafta

Tarih ve Saat: Pazar, 16.00

Yayın Kanalları: TRT Spor, Bein 1 Max

Yer: Göztepe Gürsel Aksel Stadı