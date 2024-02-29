Vergi Haftası'nda anlamlı etkinlik: Kan Bağışı

Bolu İl Defterdarlığı personeli 26 Şubat-^Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Bolu Kızılay Kan Alma Birimi’nde kan bağışında bulundu. Bu etkinlik, Vergi Haftası'nın sadece mali bilincin artırılmasına yönelik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiği mesajını da verdi.

Bolu İl Defterdarı'ndan örnek davranış

Hasan Çelik, bu özel haftada kan bağışı yaparak hem sağlık alanında destek olmanın önemine dikkat çekti hem de tüm personeliyle birlikte örnek bir davranış sergiledi. Bu hareketiyle, lider olarak toplumsal sorumluluk projelerinde aktif rol almanın ve öncü olmanın önemini vurguladı.

Tüm personel kan verdi

Etkinlik kapsamında, Bolu İl Defterdarlığı'nın tüm personeli kan bağışında bulunarak, kan stoklarının artırılmasına katkıda bulundu. Bu kolektif hareket, kurum içindeki dayanışmanın yanı sıra, topluma örnek olma bilincini de gösterdi.

Kan bağışının önemi

Kan bağışı, birçok hayatı kurtarabilecek, son derece önemli bir toplumsal hizmettir. Bolu İl Defterdarlığı'nın bu etkinliği, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve daha fazla insanı bu konuda bilinçlendirmek adına önemli bir adım oldu.

Toplumsal dayanışma mesajı

Bu etkinlikle birlikte, Bolu İl Defterdarlığı, vergi bilincinin yanı sıra toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etme bilincinin de altını çizdi. Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi ve topluma katkı sağlama arzusunu gösterdiler.

Bolu İl Defterdarlığı'nın Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliği, hem vergi bilincinin artırılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi adına örnek teşkil etti. Bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, ortak bir amaç uğruna hareket etmenin önemini vurguluyor. Bolu İl Defterdarlığı, bu etkinlikle tüm bireyleri ve kurumları, toplumsal sorumluluk projelerine katılmaya ve destek olmaya davet ediyor.