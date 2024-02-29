Mudurnu'da barkodlu orman ürünleri ihaleye çıkıyor

Mudurnu'dan orman emvali üretiminde yenilikçi adım
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, orman ürünlerinin üretiminden piyasaya sürülmesine kadar olan süreci hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek amacıyla barkod uygulamasını hayata geçirdi. Bu yenilikçi adım, orman emvallerinin ilk defa ihaleye hazır hale gelmesini sağladı.
Barkod sistemi ile orman ürünlerinde devrim
Barkod uygulaması, Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliği'nde gerçekleştirilen orman bakım faaliyetleri sırasında üretilen orman emvallerinin damga ve mesaha işlemlerinin kolaylıkla kayıt altına alınmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde, 291 metreküp orman emvali e-satış üzerinden ihaleye sunulmak üzere hazır hale getirildi.
İş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan yenilik
Barkodlu orman emvali üretimi, kesme, sürütme ve taşıma işlemlerinden son depoyla mutabakat aşamalarına kadar olan süreçlerde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bu uygulama, ihale edilebilen emvallerin takip ve kontrolünde hassasiyeti artırırken, izleme ve kayıt işlemlerini daha çabuk, sağlıklı ve verimli hale getiriyor.
Mudurnu'da Orman Ürünlerinin geleceği
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nün başlattığı barkod uygulaması, orman emvali üretim ve takibinde bir devrim niteliğinde. Bu yenilik, tüm orman işletme şefliklerinde devam eden bir uygulama olarak, orman ürünlerinin geleceğini şekillendiriyor.
Barkodlu Orman Emvali İhalesi
Barkod sistemi, orman emvali ihalesi sürecini daha şeffaf ve verimli hale getiriyor. E-satış platformu üzerinden gerçekleştirilecek ihale, alıcıların ürünleri kolaylıkla takip etmelerine ve gerekli bilgilere hızla ulaşmalarına olanak tanıyor. Bu sistem, orman ürünlerinin piyasaya sürülmesinde önemli bir kolaylık sağlayarak, sektördeki standartları yükseltiyor.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nün barkod uygulaması, orman ürünleri sektöründe iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak, üretim ve takip süreçlerinde büyük bir verimlilik kazanımı sunuyor. Bu yenilikçi adım, orman emvali üretimi ve ihalesinde yeni bir dönemi başlatıyor ve sektördeki dijital dönüşümü hızlandırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.