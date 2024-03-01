Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı

Bolulu tahıl tüccarı ve milletvekilinin konağı Bulgur Palas

1912 yılında, tahıl ticaretiyle tanınan Bulgur Kralı olarak bilinen Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey tarafından Kocamustafapaşa Tepesi'ne inşa ettirilen Bulgur Palas, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yere sahip. İtalyan mimar Guilio Mongeri'nin imzasını taşıyan bu devasa yapı, bir zamanlar Osmanlı Bankası'nın arşivi olarak kullanılmış ve banka çalışanlarına ev sahipliği yapmıştır. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Bulgur Palas, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

İBB'nin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çabaları

İBB ve iştirak şirketleri; KİPTAŞ, İGDAŞ, İstanbul İmar AŞ, İSTAC ve İSTON'un katkılarıyla Bulgur Palas, kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinden geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bulgur Palas, İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamına değer katan bir merkez haline geldi. İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu projenin yönetim anlayışları arasındaki zihniyet farkını vurguladığını belirtti.

Bulgur Palas'ın Sunduğu İmkanlar ve Etkinlikler

Bulgur Palas, kütüphanesi, kitapçısı, seyir terası, çocuk parkı, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanlarıyla İstanbulluların özlem duyduğu sosyal mekanları bünyesinde barındırıyor. Pazartesi hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Bulgur Palas, 135 kişilik kütüphanesiyle de saat 22:00'ye kadar hizmet veriyor. Ayrıca, öğrenci kulüplerine tahsis edilen alanlar sayesinde gençler için de bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Bulgur Palas'ta kültürel etkinlikler ve sergiler

Bulgur Palas, dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB'nin işbirliğiyle düzenlenen "Magnum İstanbul" adlı özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, 70 sanatçının 200'den fazla fotoğrafını içeriyor ve savaş muhabirliği alanında ödüllü fotoğraf sanatçısı Emin Özmen'in 30 fotoğrafına da özel bir bölüm ayırıyor. Bulgur Palas, bu ve benzeri etkinliklerle İstanbul'un kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bulgur Palas'ın İstanbul için önemi

Bulgur Palas'ın yeniden açılması, İstanbul'un hafıza kültürü ve tarihi açısından büyük önem taşıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine göre, İstanbul beş yıldır mirası ile emin ellerdedir. Bulgur Palas projesi, liyakata, uzmanlığa ve tecrübeye dayalı çalışmaların bir örneği olarak, şehrin tarihi alanlarına ve kültürel dokusuna yeni değerler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yapı, İstanbul'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayarak, şehrin tarihine modern bir dokunuş eklemektedir.