- Güncel

Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'un yedinci tepesinde, Bolulu tahıl tüccarı aynı zamanda Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey tarafından İtalyan mimar Guilio Mongeri’ye yaptırılan tarihi Bulgur Palas 102 yıl sonra yeniden kapılarını açtı. İBB tarafından restorasyonu yapılan Bulgur Palas kütüphanesi, sergi salonu ve sosyal mekanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı mask
Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı
Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolulu tahıl tüccarı ve milletvekilinin konağı Bulgur Palas

Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı

1912 yılında, tahıl ticaretiyle tanınan Bulgur Kralı olarak bilinen Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey tarafından Kocamustafapaşa Tepesi'ne inşa ettirilen Bulgur Palas, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yere sahip. İtalyan mimar Guilio Mongeri'nin imzasını taşıyan bu devasa yapı, bir zamanlar Osmanlı Bankası'nın arşivi olarak kullanılmış ve banka çalışanlarına ev sahipliği yapmıştır. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Bulgur Palas, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

İBB'nin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çabaları

Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı

İBB ve iştirak şirketleri; KİPTAŞ, İGDAŞ, İstanbul İmar AŞ, İSTAC ve İSTON'un katkılarıyla Bulgur Palas, kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinden geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bulgur Palas, İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamına değer katan bir merkez haline geldi. İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu projenin yönetim anlayışları arasındaki zihniyet farkını vurguladığını belirtti.

Bulgur Palas'ın Sunduğu İmkanlar ve Etkinlikler

Bulgur Palas, kütüphanesi, kitapçısı, seyir terası, çocuk parkı, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanlarıyla İstanbulluların özlem duyduğu sosyal mekanları bünyesinde barındırıyor. Pazartesi hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Bulgur Palas, 135 kişilik kütüphanesiyle de saat 22:00'ye kadar hizmet veriyor. Ayrıca, öğrenci kulüplerine tahsis edilen alanlar sayesinde gençler için de bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Bulgur Palas'ta kültürel etkinlikler ve sergiler

Bolulu tahıl tüccarının 102 yıllık konağı Bulgur Palas açıldı

Bulgur Palas, dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB'nin işbirliğiyle düzenlenen "Magnum İstanbul" adlı özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, 70 sanatçının 200'den fazla fotoğrafını içeriyor ve savaş muhabirliği alanında ödüllü fotoğraf sanatçısı Emin Özmen'in 30 fotoğrafına da özel bir bölüm ayırıyor. Bulgur Palas, bu ve benzeri etkinliklerle İstanbul'un kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bulgur Palas'ın İstanbul için önemi

Bulgur Palas'ın yeniden açılması, İstanbul'un hafıza kültürü ve tarihi açısından büyük önem taşıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine göre, İstanbul beş yıldır mirası ile emin ellerdedir. Bulgur Palas projesi, liyakata, uzmanlığa ve tecrübeye dayalı çalışmaların bir örneği olarak, şehrin tarihi alanlarına ve kültürel dokusuna yeni değerler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yapı, İstanbul'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayarak, şehrin tarihine modern bir dokunuş eklemektedir.

 

# çocuk

01 Mar 2024 - 00:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL