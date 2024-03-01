Bolu’yu Bolu yapan hayırsevere vefa…

Bolu'nun gelişimine katkılarıyla tanınan ve "Bolu'nun Babası" olarak bilinen hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında düzenlenecek törenlerle anılacak. İzzet Baysal Vakfı'nın kurucusu ve Bolu'nun mimarı olarak kabul edilen Baysal için, mezarı başında ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) özel törenler planlanıyor.

Anma törenlerinin merkezi: Anıt Mezar ve BAİBÜ

05 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'de başlayacak olan anma törenleri, İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün konuşmalarıyla devam edecek tören, Bolu Müftüsü'nün hatim duası ile manevi bir atmosferde gerçekleşecek. Anma törenleri, üniversitede devam edecek etkinliklerle sürdürülecek.

"Dillerde İzzet Baysal" belgeseli gösterimi

Anma törenlerinin ikinci bölümü, BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. Burada, "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" adlı belgeselin gösterimi ile İzzet Baysal'ın hayatı ve eserleri katılımcılara aktarılacak. Tören, vakıf tarafından uluslararası alanda başarı gösteren öğretim elemanlarına ödüllerin verilmesi ve ikramla son bulacak.

Ulaşım kolaylığı ve hava durumu uyarısı

Anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar için 05 Mart 2024 Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz ulaşım sağlanacak. Hava koşullarının olumsuz olması durumunda, anıt mezarda yapılacak dua dışındaki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna taşınacak.

İzzet Baysal kimdir?

İzzet Baysal, Bolu'ya ve Türkiye'ye sayısız eser kazandırmış, eğitim ve sağlık alanında önemli yatırımlar yapmış bir hayırseverdir. Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği projelerle Bolu'nun sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamıştır.

Anma törenlerinin önemi

Bu anma törenleri, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve ülkeye olan katkılarını hatırlatmak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmak amacıyla düzenlenmektedir. Baysal'ın mirası, Bolu'nun gelişimindeki rolü ve hayırseverliğin önemi vurgulanacak.