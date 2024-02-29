Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’tan fitre ve zekât vurgusu

Ramazan ayının getirdiği manevi hareketlilik

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu İl Müftülüğü'nün BoluMWeb-TV yayını ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı konuşmada, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte şehirde bir manevi hareketliliğin başladığını belirtti. Bu dönemde, vatandaşların dini sorumluluklarına daha fazla önem verdiğini ve bu konuda bilgi almak istediklerini ifade etti. Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri Yunus Akkaya ile birlikte Ramazan üzerine sohbet etti.

Fitre ve zekatın önemi

Demirtaş, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fitre ve zekat gibi dini yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemine değindi. Müslümanların bu dönemde maddi imkanları oranında ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerinin önemli bir ibadet olduğunu vurguladı.

Enderun ve hatim teravihleri

Ramazan ayı boyunca kılınacak olan Enderun ve Hatim Teravih namazlarına dair bilgilerin de paylaşıldığı bu konuşmada, vatandaşların bu özel ibadetler hakkında sorular sorduğu ve ilgi gösterdiği belirtildi. Bu ibadetlerin, Ramazan ayının manevi atmosferini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Ramazan programları ve etkinlikler

Demirtaş, Bolu İl Müftülüğü'nün Ramazan ayına özel olarak hazırladığı programlar ve etkinlikler hakkında da bilgi verdi. İftar çadırları, gıda paketi dağıtımları ve dini sohbetler gibi birçok etkinliğin planlandığını duyurdu. Bu etkinliklerin, toplumun dini yaşamını zenginleştireceği ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosfer yaratacağı belirtildi.

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma

Müftü Demirtaş, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir dönem olduğunu vurguladı. Vatandaşların birbirlerine destek olmalarının, fitre ve zekat gibi ibadetlerin yerine getirilmesinin toplumda birlik ve beraberliği güçlendireceğini ifade etti.

Bolu İl Müftülüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve dini bilincin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler düzenleyerek, vatandaşların dini yükümlülüklerini yerine getirmeleri için rehberlik ediyor. Müftü Hüseyin Demirtaş'ın çağrısı, Boluluları fitre ve zekat konusunda bilgilendirirken, Ramazan ayının getirdiği manevi hareketliliği de vurguluyor.