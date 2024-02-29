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Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

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3 Mart'ta Göztepe-Boluspor arasında gerçekleşecek Trendyol 1. Lig mücadelesi, zirve yarışını etkileyecek. Ankara A Klasman Hakemlerinden yöneteceği maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu! mask
Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!
Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek Göztepe- Boluspor maçı, zirve yarışının kaderini belirleyecek. 3 Mart Pazar günü, futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Boluspor'un Trendyol 1.Lig’de imparatorluğu

Boluspor, ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmeden, rakiplerine adeta meydan okuyor. 24. haftayı 39 puanla 7. sırada tamamlayan ekip, rakip filelere 10 gol bırakırken, kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu etkileyici performans, Boluspor'u zirve yarışında iddialı bir konuma taşıdı. Göztepe karşısında alacakları bir galibiyetle, zirve yarışındaki yerlerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyorlar.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Göztepe'nin ikinci yarı durumu

Göztepe ise, ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor ve Adanaspor'u mağlup eden ekip, Çorum FK ve Manisa FK ile berabere kaldı. Toplamda 17 puan toplayan Göztepe, Boluspor ile aynı puanı toplamasına rağmen, attığı gol sayısında Boluspor üstün durumda.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Her iki takımın gözü zirvede

Göztepe ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında sergiledikleri üstün performanslarla zirve yarışında iddialı iki takım olarak öne çıkıyor. Her iki ekip de son 7 maçta topladıkları 17 puanla, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de zirve yarışındaki konumlarını güçlendirecek bir fırsat sunuyor.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Karşılaşmanın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri Dijital Atama Yöntemi ile belirledi. Göztepe-Boluspor maçının hakemi olarak seçilen Burak Olcar ve ekibi, bu önemli mücadelede adaleti sağlamak için sahada olacak.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Karşılaşmanın yardımcı hakemleri belirlendi

Ankara Bölgesi A Klasman Hakemlerinden Burak Olcar'ın yöneteceği maçta, yardımcı hakem olarak Samet Özkul ve Barış Çiçeksoyu görev yapacak, dördüncü hakem ise Burak Demirkıran olacak.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

Olcar’ın skandal kararı gündemde

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında. Erzurumspor FK'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, deplasman ekibi Altay, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ancak maçın skorundan daha çok konuşulan, maçın son dakikalarında yaşanan olaylar ve hakem Burak Olcar'ın kararları oldu. Mücadelenin orta hakemi Burak Olcar, maçı 3 dakika erken sonlandırdıktan kısa bir süre sonra, futbolcuları tekrar sahaya geri çağırma kararı almıştı.

Altay-Erzurumspor maçında skandallarla konuşuldu: Göztepe-Boluspor maçının hakemi oldu!

 

 

 

 

 

# Türkiye, Boluspor, durumu, Trendyol 1.Lig

29 Şub 2024 - 17:03 Bolu- Spor

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