- Spor

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Göztepe ile Trendyol 1. Lig 25. Hafta maçı için İzmir'e giderken, kafile başkanları açıklandı. Kafile başkanları takıma maddi ve moral destek sağlanacak.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu mask
Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu
Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi, takımın kafile başkanlarının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Yapılan resmi açıklamayla, Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Cihad Coşkunyürek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Ümit Ünal'ın bu önemli görevi üstleneceği duyuruldu. Bu atama, takıma hem maddi hem de moral destek anlamında önemli katkılar sağlayacak.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

Takıma tam destek

Kırmızı beyazlıların İzmir deplasmanındaki bu önemli maç öncesi, kafile başkanlığına getirilen Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'ın görevleri, takımın motivasyonunu ve performansını olumlu yönde etkileyecek. Boluspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu önemli atamanın duyurusu yapıldı ve iki yöneticiye desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

Maddi ve moral destek ön planda

Futbol dünyasında takımların başarısı, maddi ve moral desteklerle doğrudan ilişkilidir. Boluspor'un Göztepe ile yapacağı maç öncesi kafile başkanlarının açıklanması, bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'ın bu rolleri üstlenmesi, takıma olan bağlılıklarını ve desteklerini gösteriyor.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

Kritik mücadele öncesi önemli karar

3 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Göztepe-Boluspor maçı, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu maç, ligdeki sıralama açısından her iki takım için de kritik öneme sahip. Boluspor'un deplasmanda alacağı bir galibiyet veya alınacak puanlar, sezon sonunda ligdeki konumlarını belirlemede büyük bir etken olacak.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

Boluspor'dan teşekkür mesajı

Kafile başkanlarının belirlenmesi sonrası Boluspor, bir teşekkür mesajı yayınladı. Kulüp, Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'a verdikleri destekler için minnettar olduklarını belirtti.

Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

01 Mar 2024 - 09:23 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL