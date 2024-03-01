Boluspor'un, Göztepe maçında kafile başkanları belli oldu

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi, takımın kafile başkanlarının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Yapılan resmi açıklamayla, Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Cihad Coşkunyürek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Ümit Ünal'ın bu önemli görevi üstleneceği duyuruldu. Bu atama, takıma hem maddi hem de moral destek anlamında önemli katkılar sağlayacak.

Takıma tam destek

Kırmızı beyazlıların İzmir deplasmanındaki bu önemli maç öncesi, kafile başkanlığına getirilen Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'ın görevleri, takımın motivasyonunu ve performansını olumlu yönde etkileyecek. Boluspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu önemli atamanın duyurusu yapıldı ve iki yöneticiye desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Maddi ve moral destek ön planda

Futbol dünyasında takımların başarısı, maddi ve moral desteklerle doğrudan ilişkilidir. Boluspor'un Göztepe ile yapacağı maç öncesi kafile başkanlarının açıklanması, bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'ın bu rolleri üstlenmesi, takıma olan bağlılıklarını ve desteklerini gösteriyor.

Kritik mücadele öncesi önemli karar

3 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Göztepe-Boluspor maçı, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu maç, ligdeki sıralama açısından her iki takım için de kritik öneme sahip. Boluspor'un deplasmanda alacağı bir galibiyet veya alınacak puanlar, sezon sonunda ligdeki konumlarını belirlemede büyük bir etken olacak.

Boluspor'dan teşekkür mesajı

Kafile başkanlarının belirlenmesi sonrası Boluspor, bir teşekkür mesajı yayınladı. Kulüp, Cihad Coşkunyürek ve Ünsal Ümit Ünal'a verdikleri destekler için minnettar olduklarını belirtti.