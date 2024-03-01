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Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak

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2023 seçimlerinde yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için il genelinde tüm ilçelerde seyyar sandık kurulları oluşturuldu. İl genelinde oluşturulan toplam 10 seyyar sandıkta 400 kadar seçmen oy kullanacak.

Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak mask
Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak
Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak
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Seyyar Sandık Nedir? Kim Faydalanabilir?

Seyyar sandık, hastalık veya engel sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, bu özel sandıklar sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayan yatağa bağımlı seçmenler için geçerli olup, köy ve beldelerde yaşayanlar bu hizmetten yararlanamaz.Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak

Hangi ilçede kaç seyyar sandık var?

Bolu Merkez İlçede iki ve Mengen, Mudurnu,  Göynük, Seben, Kıbrıscık, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan İlçelerinde birer seyyar sandık kurulacak. İl genelinde toplam 10 seyyar sandıkta 400 kadar seçmen oy kullanacak.

Seyyar Sandıkta Oy Kullanma Süreci

Yatağa bağımlı seçmenler, sağlık raporlarını ve YSK'nın internet sitesinden edinecekleri "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu" doldurarak, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına ulaştırmalıdır. Bu işlem, seçmenin kayıtlı olduğu adreste oy kullanmasını sağlayacak seyyar sandık uygulamasına katılmasına olanak tanır.Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi/Heyeti Seçimleri

Seyyar sandıkta kayıtlı seçmenler, ne yazık ki muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamazlar. Bu kısıtlama, seyyar sandık sisteminin kullanım alanını sınırlar.

Görme Engelliler İçin Özel Düzenlemeler

YSK, görme engelli seçmenlerin oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için şablon kullanımını hatırlatacak. Görme engelliler, şablon yardımıyla veya gerekirse bir akraba veya başka bir seçmenin yardımıyla oy kullanabilecek. Ancak, sandık kurulu başkan ve üyeleri, engelli bir seçmene oy verme kabininde yardımcı olamaz.Engelli ve hasta seçmenler Bolu’nun tüm ilçelerinde seyyar sandık kurulacak

# VAR, Sağlık

01 Mar 2024 - 09:40 Bolu- Güncel

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