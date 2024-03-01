Tarım arazilerini talan eden yaban domuzları için üç ay süreyle av yasağı getirildi

Üç ay süre ile domuz avı yasak

Zirai mücadele çerçevesinde, 18 Şubat 2024 Pazar günü akşamından itibaren yaban domuzları zararı ile mücadelenin gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi.

18 Şubat-15 Mayıs arası vurmak yasak

Yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde tarım alanlarında çiftçilerin bin bir zahmetle emek vererek yetiştirdiği ürünlere zarar veren yaban domuzlarının kontrol altına alınması ve zararların en aza indirilmesi amacıyla popülasyonlarının arttığı tespit edilen alanlarda tarımsal ürünlerin korunması amacıyla yaban domuzu ile mücadeleye izin verildiği, ancak gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar bu iznin kaldırıldığı bildirildi.

Büyük zarara neden oldular

Çiftçilerin beyanlarına istinaden, teknik ekiplerin yaptığı inceleme ve kontrollerde yaban domuzu popülasyonunun hızla arttığı belirlendi. Yaban domuzlarının ayrıca 2023 yılında 30 bin 520 dekar tarım alanında zarar oluşturduğu ve tespit edilen bu zararın maddi değerinin 43 milyon 396 bin 950 TL olduğu vurgulandı.