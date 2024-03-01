01 Mar 2024 - 13:00- Güncel G:

2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

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2024 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2024 ilk sahur ne zaman yapılacak? 2024 ilk teravih ne zaman kılınacak? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Bolu Müftülüğü 2024 Ramazan Ayı ile ilgili son hatırlatmaları yaptı, haberimizde…

2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak? mask
2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?
2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?
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Bolu Müftülüğü yaklaşan Ramazanı ayı nedeniyle ile yaptığı duyuruda 2024 Ramazan Ayı ilk teravih namazının 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabileceğini hatırlattı. Ayrıca aynı gece 2024 Ramazan Ayı’nın ilk sahuru da yapılacak…

2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

İlk teravih ne zaman?

Bolu Müftülüğü 2024 ramazan Ayı nedeniyle hatırlatmalarda bulunarak 2024 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazının 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabileceğini duyurdu.2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

İlk sahur ne zaman?

Bolu Müftülüğü 2024 ramazan Ayı’nın ilk sahuruna da bu gecede kalkılacağını belirterek, 2024 Ramazan ayının başlangıcının 11 Mart 2024 Pazartesi günü olduğunu bildirdi. 11 Mart 2024 Pazartesi günü İslâm Alemi’nin ilk orucunu tutacağını kaydeden müftülük, bu ayın içinde bulunan Kadir Gecesi’nin önemine de değindi.2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı

Bolu Müftülüğü duyurusunda “Leyletü-l Kadr Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olduğu belirtilerek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunun kabul edildiği ifade edilir” denilerek bu ayda Cebrail Aleyhisselam ve Hz. Muhammed (SAV) arasında Kur’an-ı Kerim’in kontrol edilmek maksadıyla okunmasının mukabele edildiği anlamına geldiği belirtildi. Duyuruda, “Bu sünnet, Cebrail Aleyhisselam’ın ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek süreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır” denildi.2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Kadir Gecesi ne zaman?

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi’nin, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece, yani 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edileceğini bildiren Bolu Müftülüğü, Kadir Gecesi’nde Bolu camilerinde Kadir Gecesi’ne özel mevlid programı düzenleneceğini de kaydetti.2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan’ın son günü ne zaman?

İslâm Alemi, 30 gün sürecek olan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutmaya başlarken, son orucu ise 9 Nisan Salı günü tutacak. Son teravih ise 8 Nisan Pazartesi yatsı gecesine müteakip kılınacak.2024 Ramazan yaklaşıyor! 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Ayı’nın son orucu 9 Nisan’da tutulurken aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak da idrak edilecek. Buna göre 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

01 Mar 2024 - 13:00 - Güncel

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