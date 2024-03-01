Açıkta kalan 350 esnaf ne olacak?

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Belediye Başkanı seçilmesi halinde yılan hikâyesine dönen sanayi sitelerinin mağdur esnafına çözüm yolunu buldu. Demirkol Bolu Merkez’deki Küçük Sanayi Sitesi ve Ata Sanayi Sitesi’ndeki toplam 650 iş yeri sahibinden açıkta kalan 350 esnafın yerinde kalabileceğini ve tüm şartlarının iyileştirilerek mağduriyetliklerinin telafi edileceğini belirtti. Bolu’da yıllardır yılan hikayesine dönen sanayi esnafının durumuna AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol esnafın içine sinecek bir çözüm üretti.

Kalan 350 esnaf mağdur mu olacak?

Bolu Merkez’de bulunan Adliye Sarayı arkasındaki 450 iş yeri ile Küçük Sanayi Sitesi ve yem fabrikasının arka tarafında yer alan 200 iş yeri sahibiyle Ata Sanayi Sitesi’nin toplam 650 esnafından sadece 300 kontenjan ayrılan Büyük Sanayi Sitesi’ne gidemeyen 350 esnaf için çözüm bulundu.

350 esnafın mağduriyetini Demirkol çözecek

Bolu'da 2018 yılında temeli atılan ve oto grubu, tekstilci, demirci, elektrikçi, mobilyacı, pvc camcı, gıdacı, hırdavatçı ve galerici olmak üzere 9 ana sektör temsilcileri ve ticari birimler ile büfeleri olan 5 tipteki 988 dükkandan sadece 300 kontenjan ayrılan sanayi esnafının mağduriyetini Demirkol, Bolu Belediye Başkanı seçilmesi halinde çözecek.

Kalan 350 esnaf için çözüm ne olacak?

Kontenjan ayrılan 300 dükkana gitmek isteyen esnafın gidebileceğini söyleyen Demirkol, kalan 350 esnafın mağduriyetinin mevcut site yönetimi ve esnafla birlikte ivedilikle çözüleceğini ve mağduriyetin giderileceğini söyledi. Kalan esnafın şartlarının düzeltilerek, sıkıntılarının çözüleceğini belirten Demirkol Bolu Belediye Başkanı seçilmesi halinde çalışmaları derhal başlatacağının altını çizdi.

Yeni sanayi sitesine oto tamircileri gitmeyecek

Öte yandan İzzet Baysal Sanayi Sitesi arkasına yapılan 988 dükkanlı Büyük Sanayi Sitesi’ne Bolu Merkez’den 10 kilometre uzakta olması nedeniyle imalatçı firmaların gideceği tahmin ediliyor. Oto tamircilerinin aracı bozulan vatandaşa yakın olması için eski yerlerinde kalmayı tercih edecekleri de tahminler arasında. Bu durumda tamirci esnafının kalan 350 esnaf olarak mağduriyetini giderecek olan Demirkol’un başkan olarak sandıktan çıkması durumunda sorunu çözmesi bekleniyor.