Türkiye genelinde emeklilere büyük müjde: kaplıca tedavileri artık ücretsiz!

Türkiye'nin dört bir yanındaki emekliler için sevindirici bir haber Meclis'ten geldi. 28 Şubat 2023'te kabul edilen yeni düzenlemeyle, Türkiye'nin en kalabalık sosyal grubunu oluşturan 16 milyon emekli vatandaş, artık sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanacak. Özellikle asgari ücrete karşı maaşları eriyen ve birçok sosyal faaliyetten mahrum kalan emekliler için, SGK'nın yeni uygulaması bir nefes olacak.

81 İlde Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Tedavisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle ileri yaşlı emeklilerin talepleri doğrultusunda, sağlık sistemlerinde önemli bir değişikliğe imza attı. Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak şekilde, fizik tedavi gibi maliyetli tedavilere alternatif olarak kaplıca tedavileri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Bu değişiklikle, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin, tüm emekli vatandaşlar kaplıca hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuru Yap, Hak Kazan!

SGK, kaplıca tedavisi uygulamasından yararlanmak isteyen emekliler için basit bir başvuru süreci belirledi. Emekliler, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu ile başvuruda bulunabilecek. Bu uygulama, ileri yaşlı emekliler başta olmak üzere, refakatçileri için de geçerli olacak şekilde tasarlandı.

6 Ay Boyunca Ücretsiz Yararlanma İmkanı

Başvuru sonrası uygun bulunan emekli vatandaşlar, alacakları sağlık raporu doğrultusunda, seçtikleri kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek. 6 ayın sonunda, tedavinin devamı için yeni bir rapor gerekip gerekmediği değerlendirilecek.

Yol Masrafları da SGK Tarafından Karşılanacak

SGK, emekli vatandaşların ve refakatçilerinin kaplıca tedavisine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, yol masraflarını da karşılayacak. Böylece, yerleşim yerlerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilecek.

Bu yeni düzenleme, Türkiye genelindeki emekliler için sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir adım olarak görülüyor. Emeklilik dönemlerini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmek isteyen vatandaşlar için kaplıca tedavileri, artık bir lüks olmaktan çıkıp, ulaşılabilir bir hizmet haline geldi.