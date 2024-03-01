Bolulu hakeme önemli görev: Bozokspor-Develigücü maçında hakemlik yapacak!

Türkiye'nin köklü futbol organizasyonlarından Bölgesel Amatör Lig (BAL), 11. Grup'ta futbolseverleri heyecanla beklenen 18. hafta maçlarına hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen karşılaşmaların hakemlerini açıkladı, futbol camiasında konuşulan detaylar arasında yerini aldı.

Bolulu hakem Yozgat’ta

18. haftanın dikkat çeken mücadelesi, Yozgat Bozokspor ile Develigücü arasında gerçekleşecek. Federasyon, bu kritik karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosunu duyurdu. Bolu Bölgesi'nin deneyimli hakemi Ömer Faruk Kılıç, maçın orta hakemi olarak görev yapacak. Kılıç'ın tecrübesi, maçın adil ve kusursuz bir şekilde yönetilmesini sağlayacak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Kılıç’ın yardımcıları belli oldu

Kılıç'a, yardımcı hakem olarak Fatih Gümüşok ve Uğur Çelik eşlik edecek. Bu üçlü, sahada adaleti en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Maçın VAR hakemi veya ekstra teknik destek sağlayacak birimlerle ilgili bilgi ise henüz federasyon tarafından paylaşılmadı.

Maçın oynanacağı zaman ve mekan

Bu heyecan verici karşılaşma, 3 Mart Pazar günü saat 13:00'da, Yozgat'ın gururu Bozok Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak. Stadın, iki takım taraftarlarını ağırlayacak kapasiteye sahip olması ve maç günü olası hava koşulları, mücadelenin kalitesini doğrudan etkileyecek.

Bolulu hakem sahalarda

Bolu, futbol sahalarında yetiştirdiği hakemlerle Türkiye'nin dört bir yanında adından söz ettiriyor. Bölgesel Amatör Lig'deki bu maç, hakemimiz için önemli deneyim imkanı sunuyor.