Canlı ankette Bolu Belediye Başkanı kim oldu?



O Aday, 30 oya ilk ulaşan aday oldu

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken Bolu’nun her mahallesinde canlı seçim anketlerine Bolu Gündem Gazetesi olarak devam ediyoruz. İzzet Baysal Mahallesi, Gölyüzü Mahallesi ve Salı Pazarı’nda yapılan canlı seçim anketleri Kültür Mahallesi’nde devam etti. Dördüncüsünü yaptığımız canlı seçim anketinde sonuç yine değişmedi ve o aday 30 oya ulaşan ilk aday oldu. Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol arasında geçen canlı anketi kim kazandı? Detaylar haberimizde;



Tanju Özcan’dan açık ara fark!

Yaptığımız seçim anketlerinde açık ara farklarla oy olan Tanju Özcan, dün canlı yayında yapmış olduğumuz seçim anketinde 30 oya ulaşan ilk isim olmayı başardı. Sırasıyla Tanju Özcan 30 oy, Muhammed Emin Demirkol 3 oy, İlhan Durak hiç oy alamadı.



“Bolu’nun çocuğu Tanju Özcan” diyorlar!

Yaptığımız anketlerde açık ara farklarla kazanan Tanju Özcan’a, vatandaşların sevgisi de kameralara yansıyor. “Bolu Tanju Özcan sayesinde güzelleşti. İçimizden birisi, kendisi zaten Bolu’nun çocuğu” diyerek sevgi sözlerini ve desteklerini dile getiriyorlar.

“Koyu MHP’liyim ama oyum Tanju Özcan’a”

Anket sırasında bir vatandaş, “ben koyu Milliyetçi Harekat partisi (MHP)’liyim. Gençlik kollarında görevde aldım. Ama (MHP) Recep Tayyip Erdoğan’la aynı yolda yürüyor. Benim oyum bu yüzden Tanju Özcan’a olacak” diyerek çarpıcı sözler söyledi.

“Oylarımız M. Emin Demirkol’a”

Seçim anketinde 3 oy alarak Tanju Özcan’a en yakın rakip olan M. Emin Demirkol’a vatandaşlar, “dürüst olduğunu düşünüyoruz. Projelerini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Oyumuzu AKP’ye vereceğiz” dediler.

Anketler devam edecek!

31 Mart yerel seçimlere kadar sürecek olan seçim anketlerimize, Bolu Gündem Gazetesi olarak canlı yayında anbean yayınlamaya devam edeceğiz. Bolu’nun her mahallesinde ayrı ayrı yaptığımız anketlerle seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz.