- Sağlık

Mudurnu'da diyaliz hastalarının hayatı kolaylaştı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesi, diyaliz hastaları için bir dönüm noktasına tanıklık etti. Yıllarca her tedavi gününde kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan hastalar, artık bu zorlukları geride bıraktı. Mudurnu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan yeni Diyaliz Merkezi, bölge halkına umut oldu.

Mudurnu'da diyaliz hastalarının hayatı kolaylaştı
Mudurnu'da diyaliz hastalarının hayatı kolaylaştı
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Yeni Merkez, Yeni Umutlar

Diyaliz tedavisi gören hastalar için büyük bir yük olan seyahat süresi, Mudurnu'ya kurulan yeni merkezle birlikte tarih oluyor. 14 yıldır diyaliz tedavisi gören ve bu süreçte uzun mesafeler kat eden hastalar, artık evlerine çok daha yakın bir noktada, kaliteli sağlık hizmetine erişebiliyorlar.

Mudurnu'da diyaliz hastalarının hayatı kolaylaştı

Hatice Yiğit'in Hikayesi: Yol Yorgunluğuna Veda

74 yaşındaki Hatice Yiğit, 14 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. Önceki yıllarda, tedavi için Bolu'ya gitmek zorunda kalan Yiğit, şimdi Mudurnu'daki merkez sayesinde bu zorunluluğu geride bıraktı. Hatice Yiğit, "Artık uzun yolculuk yapmak zorunda kalmıyoruz. Bu merkezin açılması bizim için büyük bir rahatlama oldu" diyor.

Sağlık Hizmetinde Büyük Adım

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde açılan 7 yatak kapasiteli Diyaliz Merkezi, modern ekipmanları ve alanında uzman sağlık personeli ile dikkat çekiyor. Hastalar, artık daha konforlu ve güvenli bir ortamda tedavilerini alabiliyor.Mudurnu'da diyaliz hastalarının hayatı kolaylaştı

Ekonomik Tasarrufun Yanı Sıra Sağlıkta Konfor

Hatice Yiğit'in eşi Cemalettin Yiğit de, merkezin açılmasıyla sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasının yanı sıra, ekonomik olarak da tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Daha önceki yol masrafları, artık cebinde kalıyor.

Mudurnu'daki bu yeni merkez, sadece hastalara değil, aynı zamanda bölge halkına da hizmet ediyor. Sağlık alanında yapılan bu yatırım, hem hastaların yaşam kalitesini artırıyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Mudurnu, diyaliz hastaları için artık daha yaşanabilir bir yer haline geldi.

# Sağlık, yol, tedavi, Yaşam

01 Mar 2024 - 14:45 - Sağlık

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