MHP'den PKK iddialarına sert yanıt!

MHP'nin temel ilkeleri ve yanıtları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan’ın partisine yönelik PKK iddialarına açık bir dille yanıt verdi. Çelikkol, MHP'nin hiçbir zaman kandan, karışıklıktan ve kavgadan beslenen bir anlayışa sahip olmadığını belirterek, partinin temelinde Türkiye sevgisinin yattığını vurguladı.

MHP'nin Milliyetçi-Ülkücü duruşu

Milliyetçi-Ülkücü hareketin bir temsilcisi olarak Çelikkol, MHP'nin Türklüğün ve Türkiye'nin bekası için var olduğunu ifade etti. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün, partinin ve onun temsil ettiği insanların temel felsefesi olduğunu belirtti.

Asılsız iftiralara karşı net tavır

Çelikkol, partisine yönelik iftiraların, atılan kişinin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu iftiraların, milliyetçilik adı altında yapılan tiyatroların Bolu halkı nezdinde sona erdiğini belirtti.

Bolu Belediyesi ve danışman tartışması

MHP Bolu İl Başkanı, Bolu Belediyesi'nde yaşanan danışman tartışmasına da değindi. Bolu Belediye Başkanlığı döneminde HDP'yi destekleyen bir danışmanın maaşının Bolu halkının vergileriyle ödendiğini iddia ederek, bu konuda hesap verilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP'nin Geleceğe Bakışı

Çelikkol, MHP'nin Türkiye'nin geleceği için önemli bir rol oynadığını ve milliyetçilik adı altında yapılan her türlü tiyatronun, partinin kararlı duruşuyla sona ereceğini belirtti. Ayhan Çelikkol, MHP'nin Türkiye'nin bekası için var olduğunu ve asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade etti.