63 yıllık okul yıkıldı yerine bu bina yapılacak

Gazipaşa İlkokulu yeniden doğacak
Bolu'nun köklü eğitim kurumlarından Gazipaşa İlkokulu, yılların getirdiği yorgunluğu ardında bırakarak yenilenme sürecine girdi. Tarihi dokusuyla birçok nesle ev sahipliği yapan okul, artık modern bir yapıya kavuşmak üzere yıkım çalışmalarına tanıklık ediyor.
Tarihi yapının yıkımı
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan ve Bolu'nun en eski okullarından biri olan Gazipaşa İlkokulu, deprem güvenliği endişeleri nedeniyle boşaltıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bina depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı alındı. İş makineleri, okulun iki katlı tarihi binasını yıkmaya başladı.
Yıkımdan yeniden doğuşa
Yıkım çalışmalarının ardından, Gazipaşa İlkokulu'nun yerine 32 derslikli, modern ve depreme dayanıklı yeni bir ilkokul inşa edilecek. Bu yeni proje, öğrencilere güvenli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.
Bir devrin sonu
Gazipaşa İlkokulu'nun 63 yıllık tarihi binası, geçmişin izlerini taşıyan moloz yığınları arasında yerini aldı. Okulun etrafındaki temizlik işlemleri de hızla devam ediyor. Bu süreç, Bolu için hem bir son hem de yeni bir başlangıcın simgesi haline geldi.
Geleceğe yatırım
Yeni Gazipaşa İlkokulu, modern eğitim anlayışıyla tasarlanacak. 32 derslikli okul, öğrencilere geniş ve teknolojik imkanlar sunacak. Bu yenilik, Bolu'nun eğitim kalitesini artırarak gelecek nesillere değerli bir miras bırakmayı hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.